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Страны G7 подтвердили солидарность с Украиной, заявил премьер Японии - РИА Новости, 11.10.2022
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Страны G7 подтвердили солидарность с Украиной, заявил премьер Японии
Страны G7 подтвердили солидарность с Украиной, заявил премьер Японии - РИА Новости, 11.10.2022
Страны G7 подтвердили солидарность с Украиной, заявил премьер Японии
Лидеры стран "большой семерки" в ходе состоявшегося во вторник заседания в формате видеоконференции подтвердили солидарность с Украиной и заявили о решительном... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:04
2022-10-11T18:04
в мире
фумио кисида
россия
украина
япония
g7
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ТОКИО, 11 окт – РИА Новости. Лидеры стран "большой семерки" в ходе состоявшегося во вторник заседания в формате видеоконференции подтвердили солидарность с Украиной и заявили о решительном осуждении российских ударов по украинским объектам, заявил в ходе пресс-конференции по итогам премьер-министр Японии Фумио Кисида."В ходе состоявшейся беседы была подтверждена солидарность с Украиной", - подчеркнул глава японского правительства.Кисида также отметил, что удары, осуществленные накануне Россией по объектам в различных городах Украины, "не могут быть оправданы и вызывают решительное осуждение"."Я рассказал о предпринятых нами недавно мерах по заморозке активов около 90 российских физических лиц и предприятий и заявил о намерении продолжать санкционное давление на РФ и поддержку Украины", - добавил премьер Японии.Кроме этого, глава японского правительства подчеркнул, что "история неприменения ядерного оружия, которая продолжается вот уже 77 лет, должна быть такой и далее"."Не должно быть угроз применения ядерного оружия со стороны России. Нельзя, чтобы была создана еще одна зона, подвергшаяся атомной бомбардировке", - сказал журналистам Кисида.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221008/zaporozhe-1822485744.html
https://ria.ru/20221011/g7-1823150736.html
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в мире, фумио кисида, россия, украина, япония, g7
В мире, Фумио Кисида, Россия, Украина, Япония, G7
18:04 11.10.2022
 
Страны G7 подтвердили солидарность с Украиной, заявил премьер Японии

Премьер Японии Кисида: страны G7 на заседании подтвердили солидарность с Украиной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 11 окт – РИА Новости. Лидеры стран "большой семерки" в ходе состоявшегося во вторник заседания в формате видеоконференции подтвердили солидарность с Украиной и заявили о решительном осуждении российских ударов по украинским объектам, заявил в ходе пресс-конференции по итогам премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"В ходе состоявшейся беседы была подтверждена солидарность с Украиной", - подчеркнул глава японского правительства.
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Кисида также отметил, что удары, осуществленные накануне Россией по объектам в различных городах Украины, "не могут быть оправданы и вызывают решительное осуждение".
"Я рассказал о предпринятых нами недавно мерах по заморозке активов около 90 российских физических лиц и предприятий и заявил о намерении продолжать санкционное давление на РФ и поддержку Украины", - добавил премьер Японии.
Кроме этого, глава японского правительства подчеркнул, что "история неприменения ядерного оружия, которая продолжается вот уже 77 лет, должна быть такой и далее".
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Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву
"Не должно быть угроз применения ядерного оружия со стороны России. Нельзя, чтобы была создана еще одна зона, подвергшаяся атомной бомбардировке", - сказал журналистам Кисида.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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