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В Грозном сотрудники МЧС спасли провалившуюся в яму собаку
В Грозном сотрудники МЧС спасли провалившуюся в яму собаку - РИА Новости, 11.10.2022
В Грозном сотрудники МЧС спасли провалившуюся в яму собаку
Сотрудники МЧС в Грозном спасли собаку, просидевшую более восьми часов в 10-метровой яме, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:15
2022-10-11T10:15
2022-10-11T10:22
грозный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
хорошие новости
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Грозном спасли собаку, просидевшую более восьми часов в 10-метровой яме, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Грозном сотрудники МЧС России спасли из 10-метровой ямы собаку. Животное провело в ловушке более 8 часов, пока жалобный вой не услышала местная жительница. За помощью женщина обратилась к спасателям", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели вытащили собаку с помощью веревок. О псе позаботятся волонтеры.
https://ria.ru/20221010/spasenie-1822938013.html
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грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Грозный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Хорошие новости
10:15 11.10.2022 (обновлено: 10:22 11.10.2022)
В Грозном сотрудники МЧС спасли провалившуюся в яму собаку
Спасатели в Грозном вытащили из десятиметровой ямы собаку, просидевшую там восемь часов