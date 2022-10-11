https://ria.ru/20221011/sobaka-1823007246.html

В Грозном сотрудники МЧС спасли провалившуюся в яму собаку

В Грозном сотрудники МЧС спасли провалившуюся в яму собаку - РИА Новости, 11.10.2022

В Грозном сотрудники МЧС спасли провалившуюся в яму собаку

Сотрудники МЧС в Грозном спасли собаку, просидевшую более восьми часов в 10-метровой яме, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:15

2022-10-11T10:15

2022-10-11T10:22

грозный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

хорошие новости

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Грозном спасли собаку, просидевшую более восьми часов в 10-метровой яме, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Грозном сотрудники МЧС России спасли из 10-метровой ямы собаку. Животное провело в ловушке более 8 часов, пока жалобный вой не услышала местная жительница. За помощью женщина обратилась к спасателям", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели вытащили собаку с помощью веревок. О псе позаботятся волонтеры.

https://ria.ru/20221010/spasenie-1822938013.html

грозный

россия

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2022

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грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия