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Швеция выполняет указания США по "Северным потокам", заявил эксперт - РИА Новости, 11.10.2022
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Швеция выполняет указания США по "Северным потокам", заявил эксперт
Швеция выполняет указания США по "Северным потокам", заявил эксперт - РИА Новости, 11.10.2022
Швеция выполняет указания США по "Северным потокам", заявил эксперт
Швеция будет действовать по указаниям США ради вступления в НАТО, поэтому Стокгольм планирует не допускать российских специалистов к расследованию диверсии на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:15
2022-10-11T11:15
в мире
александр гусев (государственный служащий)
магдалена андерссон
мария захарова
россия
швеция
сша
нато
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Швеция будет действовать по указаниям США ради вступления в НАТО, поэтому Стокгольм планирует не допускать российских специалистов к расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон сообщило, что Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток"."Швеция подала заявку в НАТО и ждет, когда станет полноценным членом североатлантического блока, поэтому они с американцами завязаны очень тесно. Американцы им пальчиком пригрозили и сказали: говорите все, что направлено в нашу сторону. И шведы, и норвежцы, и фины, и все 30 стран НАТО находятся "под колпаком" США, поэтому будут говорить все, что им скажут. Они же поют американскую песню, но на европейский лад", - сказал Гусев.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221010/potoki-1822921103.html
https://ria.ru/20221010/rassledovanie-1822919477.html
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в мире, александр гусев (государственный служащий), магдалена андерссон, мария захарова, россия, швеция, сша, нато, российская академия наук, генеральная прокуратура рф, северный поток, цены на нефть
В мире, Александр Гусев (государственный служащий), Магдалена Андерссон, Мария Захарова, Россия, Швеция, США, НАТО, Российская академия наук, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Цены на нефть
11:15 11.10.2022
 
Швеция выполняет указания США по "Северным потокам", заявил эксперт

Эксперт Гусев: Швеция выполняет указания США в расследовании на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Швеция будет действовать по указаниям США ради вступления в НАТО, поэтому Стокгольм планирует не допускать российских специалистов к расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон сообщило, что Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 18:23
СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"
"Швеция подала заявку в НАТО и ждет, когда станет полноценным членом североатлантического блока, поэтому они с американцами завязаны очень тесно. Американцы им пальчиком пригрозили и сказали: говорите все, что направлено в нашу сторону. И шведы, и норвежцы, и фины, и все 30 стран НАТО находятся "под колпаком" США, поэтому будут говорить все, что им скажут. Они же поют американскую песню, но на европейский лад", - сказал Гусев.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 18:19
Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку"
 
В миреАлександр Гусев (государственный служащий)Магдалена АндерссонМария ЗахароваРоссияШвецияСШАНАТОРоссийская академия наукГенеральная прокуратура РФСеверный потокЦены на нефть
 
 
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