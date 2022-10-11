Швеция выполняет указания США по "Северным потокам", заявил эксперт
Эксперт Гусев: Швеция выполняет указания США в расследовании на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Швеция будет действовать по указаниям США ради вступления в НАТО, поэтому Стокгольм планирует не допускать российских специалистов к расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон сообщило, что Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток".
"Швеция подала заявку в НАТО и ждет, когда станет полноценным членом североатлантического блока, поэтому они с американцами завязаны очень тесно. Американцы им пальчиком пригрозили и сказали: говорите все, что направлено в нашу сторону. И шведы, и норвежцы, и фины, и все 30 стран НАТО находятся "под колпаком" США, поэтому будут говорить все, что им скажут. Они же поют американскую песню, но на европейский лад", - сказал Гусев.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
10 октября, 18:19Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку"