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Посол ЕС в Белоруссии покидает должность - РИА Новости, 11.10.2022
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Посол ЕС в Белоруссии покидает должность
Посол ЕС в Белоруссии покидает должность - РИА Новости, 11.10.2022
Посол ЕС в Белоруссии покидает должность
Посол ЕС в Белоруссии Дирк Шубель сообщил, что покидает эту должность. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:34
2022-10-11T09:34
в мире
белоруссия
брюссель
евросоюз
александр лукашенко
мид белоруссии
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Посол ЕС в Белоруссии Дирк Шубель сообщил, что покидает эту должность."После трех лет пребывания в должности мой мандат посла ЕС в Беларуси подошел к концу. Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата. Я очень сожалею об этом решении, так как был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск, чтобы там провести последний год своего пребывания в должности", - написал Шубель в соцсети Facebook*.Он отметил, что исполнять обязанности главы представительства ЕС в Минске будет Эвелина Шульц, а сам он назначен специальным посланником ЕС по Восточному партнерству.Шубель напомнил, что, когда приступил к своим обязанностям в сентябре 2019 года, двусторонние отношения между ЕС и Белоруссией "в целом имели положительную динамику". "После этого произошло колоссальное ухудшение наших отношений из-за вопиющих нарушений прав человека и международного права со стороны белорусских властей в преддверии, в день и особенно после президентских выборов в августе 2020 года", - констатировал он, добавив, что далее следовали события, которые продолжали негативно влиять на белорусско-европейские отношения.В конце июня 2021 года МИД Белоруссии заявил, что в связи с санкциями Евросоюза отзывает в Минск для консультаций своего постпреда при ЕС. При этом послу ЕС в Минске Дирку Шубелю также было предложено выехать в Брюссель для консультаций. Шубель покинул Белоруссию 30 июня того же года.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221010/lukashenko-1822776130.html
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в мире, белоруссия, брюссель, евросоюз, александр лукашенко, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, Брюссель, Евросоюз, Александр Лукашенко, МИД Белоруссии
09:34 11.10.2022
 
Посол ЕС в Белоруссии покидает должность

Посол ЕС в Белоруссии Дирк Шубель сообщил об окончании работы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Посол ЕС в Белоруссии Дирк Шубель сообщил, что покидает эту должность.
"После трех лет пребывания в должности мой мандат посла ЕС в Беларуси подошел к концу. Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата. Я очень сожалею об этом решении, так как был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск, чтобы там провести последний год своего пребывания в должности", - написал Шубель в соцсети Facebook*.
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Он отметил, что исполнять обязанности главы представительства ЕС в Минске будет Эвелина Шульц, а сам он назначен специальным посланником ЕС по Восточному партнерству.
Шубель напомнил, что, когда приступил к своим обязанностям в сентябре 2019 года, двусторонние отношения между ЕС и Белоруссией "в целом имели положительную динамику". "После этого произошло колоссальное ухудшение наших отношений из-за вопиющих нарушений прав человека и международного права со стороны белорусских властей в преддверии, в день и особенно после президентских выборов в августе 2020 года", - констатировал он, добавив, что далее следовали события, которые продолжали негативно влиять на белорусско-европейские отношения.
В конце июня 2021 года МИД Белоруссии заявил, что в связи с санкциями Евросоюза отзывает в Минск для консультаций своего постпреда при ЕС. При этом послу ЕС в Минске Дирку Шубелю также было предложено выехать в Брюссель для консультаций. Шубель покинул Белоруссию 30 июня того же года.
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