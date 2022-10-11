https://ria.ru/20221011/shtraf-1823146230.html
Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior
Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior - РИА Новости, 11.10.2022
Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior
Верховный суд РФ отменил штраф почти в 150 тысяч рублей, назначенный пенсионерке из Биробиджана за продажу контрафактной сумки Dior, сообщили РИА Новости в суде РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:01
2022-10-11T16:01
2022-10-11T16:01
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еврейская автономная область
биробиджан
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил штраф почти в 150 тысяч рублей, назначенный пенсионерке из Биробиджана за продажу контрафактной сумки Dior, сообщили РИА Новости в суде во вторник.Согласно материалам дела, женщина работала продавщицей в магазине сумок в столице Еврейской автономной области, когда туда с проверкой пришла полиция, обнаружившая китайскую сумку за 4 тысячи 600 рублей с логотипом Dior.Сначала продавщицу оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака, а позднее компания, которая не давала согласия на использование своего бренда, обратилась в суд с иском о компенсации вреда. Ущерб высчитали из стоимости оригинальных сумок, и по итогу суд взыскал более 146 тысяч рублей.Женщина оспорила решение, указывая, что доказательств упущенной выгоды предоставлено не было, размер взыскиваемой суммы ущерба чрезмерно завышен, "не соответствует разумности и справедливости".Апелляция пошла ей навстречу и отменила штраф, но Dior добился его восстановления в суде кассационной инстанции. В итоге спор дошел до Верховного суда РФ, который встал на ее сторону."Сумка производства Китайской Народной Республики по цене 4,6 тысячи рублей продана не была; аналогов среди оригинальной продукции спорный товар не имеет; торговых точек в Биробиджане, а также в Еврейской автономной области, реализующих оригинальные товары (сумки), компания не имеет", - сказано в решении суда.Решение о выплате штрафа суд отменил и направил на новое рассмотрение.Официальные магазины Dior закрылись в России 6 марта на фоне начатой на Украине специальной военной операции.
https://ria.ru/20220805/marketpleys-1807452248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврейская автономная область, биробиджан, верховный суд рф, общество
Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан, Верховный суд РФ, Общество
Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior
Верховный суд отменил штраф в 150 тысяч рублей за продажу контрафактной сумки Dior
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил штраф почти в 150 тысяч рублей, назначенный пенсионерке из Биробиджана за продажу контрафактной сумки Dior, сообщили РИА Новости в суде во вторник.
Согласно материалам дела, женщина работала продавщицей в магазине сумок в столице Еврейской автономной области
, когда туда с проверкой пришла полиция, обнаружившая китайскую сумку за 4 тысячи 600 рублей с логотипом Dior.
Сначала продавщицу оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака, а позднее компания, которая не давала согласия на использование своего бренда, обратилась в суд с иском о компенсации вреда. Ущерб высчитали из стоимости оригинальных сумок, и по итогу суд взыскал более 146 тысяч рублей.
Женщина оспорила решение, указывая, что доказательств упущенной выгоды предоставлено не было, размер взыскиваемой суммы ущерба чрезмерно завышен, "не соответствует разумности и справедливости".
Апелляция пошла ей навстречу и отменила штраф, но Dior добился его восстановления в суде кассационной инстанции. В итоге спор дошел до Верховного суда РФ, который встал на ее сторону.
"Сумка производства Китайской Народной Республики по цене 4,6 тысячи рублей продана не была; аналогов среди оригинальной продукции спорный товар не имеет; торговых точек в Биробиджане, а также в Еврейской автономной области, реализующих оригинальные товары (сумки), компания не имеет", - сказано в решении суда.
Решение о выплате штрафа суд отменил и направил на новое рассмотрение.
Официальные магазины Dior закрылись в России 6 марта на фоне начатой на Украине
специальной военной операции.