https://ria.ru/20221011/shtraf-1823146230.html

Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior

Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior - РИА Новости, 11.10.2022

Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior

Верховный суд РФ отменил штраф почти в 150 тысяч рублей, назначенный пенсионерке из Биробиджана за продажу контрафактной сумки Dior, сообщили РИА Новости в суде РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:01

2022-10-11T16:01

2022-10-11T16:01

россия

еврейская автономная область

биробиджан

верховный суд рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил штраф почти в 150 тысяч рублей, назначенный пенсионерке из Биробиджана за продажу контрафактной сумки Dior, сообщили РИА Новости в суде во вторник.Согласно материалам дела, женщина работала продавщицей в магазине сумок в столице Еврейской автономной области, когда туда с проверкой пришла полиция, обнаружившая китайскую сумку за 4 тысячи 600 рублей с логотипом Dior.Сначала продавщицу оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака, а позднее компания, которая не давала согласия на использование своего бренда, обратилась в суд с иском о компенсации вреда. Ущерб высчитали из стоимости оригинальных сумок, и по итогу суд взыскал более 146 тысяч рублей.Женщина оспорила решение, указывая, что доказательств упущенной выгоды предоставлено не было, размер взыскиваемой суммы ущерба чрезмерно завышен, "не соответствует разумности и справедливости".Апелляция пошла ей навстречу и отменила штраф, но Dior добился его восстановления в суде кассационной инстанции. В итоге спор дошел до Верховного суда РФ, который встал на ее сторону."Сумка производства Китайской Народной Республики по цене 4,6 тысячи рублей продана не была; аналогов среди оригинальной продукции спорный товар не имеет; торговых точек в Биробиджане, а также в Еврейской автономной области, реализующих оригинальные товары (сумки), компания не имеет", - сказано в решении суда.Решение о выплате штрафа суд отменил и направил на новое рассмотрение.Официальные магазины Dior закрылись в России 6 марта на фоне начатой на Украине специальной военной операции.

https://ria.ru/20220805/marketpleys-1807452248.html

https://ria.ru/20220628/import-1798863856.html

россия

еврейская автономная область

биробиджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, еврейская автономная область, биробиджан, верховный суд рф, общество