Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/shtraf-1823146230.html
Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior
Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior - РИА Новости, 11.10.2022
Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior
Верховный суд РФ отменил штраф почти в 150 тысяч рублей, назначенный пенсионерке из Биробиджана за продажу контрафактной сумки Dior, сообщили РИА Новости в суде РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:01
2022-10-11T16:01
россия
еврейская автономная область
биробиджан
верховный суд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил штраф почти в 150 тысяч рублей, назначенный пенсионерке из Биробиджана за продажу контрафактной сумки Dior, сообщили РИА Новости в суде во вторник.Согласно материалам дела, женщина работала продавщицей в магазине сумок в столице Еврейской автономной области, когда туда с проверкой пришла полиция, обнаружившая китайскую сумку за 4 тысячи 600 рублей с логотипом Dior.Сначала продавщицу оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака, а позднее компания, которая не давала согласия на использование своего бренда, обратилась в суд с иском о компенсации вреда. Ущерб высчитали из стоимости оригинальных сумок, и по итогу суд взыскал более 146 тысяч рублей.Женщина оспорила решение, указывая, что доказательств упущенной выгоды предоставлено не было, размер взыскиваемой суммы ущерба чрезмерно завышен, "не соответствует разумности и справедливости".Апелляция пошла ей навстречу и отменила штраф, но Dior добился его восстановления в суде кассационной инстанции. В итоге спор дошел до Верховного суда РФ, который встал на ее сторону."Сумка производства Китайской Народной Республики по цене 4,6 тысячи рублей продана не была; аналогов среди оригинальной продукции спорный товар не имеет; торговых точек в Биробиджане, а также в Еврейской автономной области, реализующих оригинальные товары (сумки), компания не имеет", - сказано в решении суда.Решение о выплате штрафа суд отменил и направил на новое рассмотрение.Официальные магазины Dior закрылись в России 6 марта на фоне начатой на Украине специальной военной операции.
https://ria.ru/20220805/marketpleys-1807452248.html
https://ria.ru/20220628/import-1798863856.html
россия
еврейская автономная область
биробиджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврейская автономная область, биробиджан, верховный суд рф, общество
Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан, Верховный суд РФ, Общество
16:01 11.10.2022
 
Верховный суд отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior

Верховный суд отменил штраф в 150 тысяч рублей за продажу контрафактной сумки Dior

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил штраф почти в 150 тысяч рублей, назначенный пенсионерке из Биробиджана за продажу контрафактной сумки Dior, сообщили РИА Новости в суде во вторник.
Согласно материалам дела, женщина работала продавщицей в магазине сумок в столице Еврейской автономной области, когда туда с проверкой пришла полиция, обнаружившая китайскую сумку за 4 тысячи 600 рублей с логотипом Dior.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:01
Маркетплейсы будут ответственны за контрафакт
Сначала продавщицу оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака, а позднее компания, которая не давала согласия на использование своего бренда, обратилась в суд с иском о компенсации вреда. Ущерб высчитали из стоимости оригинальных сумок, и по итогу суд взыскал более 146 тысяч рублей.
Женщина оспорила решение, указывая, что доказательств упущенной выгоды предоставлено не было, размер взыскиваемой суммы ущерба чрезмерно завышен, "не соответствует разумности и справедливости".
Апелляция пошла ей навстречу и отменила штраф, но Dior добился его восстановления в суде кассационной инстанции. В итоге спор дошел до Верховного суда РФ, который встал на ее сторону.
"Сумка производства Китайской Народной Республики по цене 4,6 тысячи рублей продана не была; аналогов среди оригинальной продукции спорный товар не имеет; торговых точек в Биробиджане, а также в Еврейской автономной области, реализующих оригинальные товары (сумки), компания не имеет", - сказано в решении суда.
Решение о выплате штрафа суд отменил и направил на новое рассмотрение.
Официальные магазины Dior закрылись в России 6 марта на фоне начатой на Украине специальной военной операции.
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 20:53
МЭР: легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта
 
РоссияЕврейская автономная областьБиробиджанВерховный суд РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала