https://ria.ru/20221011/shtraf-1822975304.html

Водителей предупредили, в каком случае им грозит "штраф за штраф"

Водителей предупредили, в каком случае им грозит "штраф за штраф" - РИА Новости, 11.10.2022

Водителей предупредили, в каком случае им грозит "штраф за штраф"

Получив штраф за нарушение ПДД, важно заплатить его вовремя, поскольку в противном случае назначается своего рода "штраф за штраф", а именно увеличение размера... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T02:15

2022-10-11T02:15

2022-10-11T02:15

авто

общество

россия

яковлев и партнеры

евгения рыжкова (юрист)

штрафы

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Получив штраф за нарушение ПДД, важно заплатить его вовремя, поскольку в противном случае назначается своего рода "штраф за штраф", а именно увеличение размера штрафа в два раза, или административный арест, или обязательные работы, объяснила агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.Если вам был назначен "штраф за неуплаченный штраф", который вы оплатили, то следует обратиться в суд с подтверждением оплаты, а также со сведениями, которые подтверждают вашу возможность уплатить штраф (сведения о доходах, справку о размере заработной платы, 2 НДФЛ и т.д.), советует эксперт.Рыжкова также напомнила, что официальным срок уплаты штрафа за нарушение ПДД составляет 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Еще 10 дней дается на обжалование в случае несогласия с наказанием.

https://ria.ru/20221009/shtraf-1822552325.html

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авто, общество, россия, яковлев и партнеры, евгения рыжкова (юрист), штрафы