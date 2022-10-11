https://ria.ru/20221011/shtraf-1822975304.html
Водителей предупредили, в каком случае им грозит "штраф за штраф"
Водителей предупредили, в каком случае им грозит "штраф за штраф" - РИА Новости, 11.10.2022
Водителей предупредили, в каком случае им грозит "штраф за штраф"
Получив штраф за нарушение ПДД, важно заплатить его вовремя, поскольку в противном случае назначается своего рода "штраф за штраф", а именно увеличение размера... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T02:15
2022-10-11T02:15
2022-10-11T02:15
авто
общество
россия
яковлев и партнеры
евгения рыжкова (юрист)
штрафы
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Получив штраф за нарушение ПДД, важно заплатить его вовремя, поскольку в противном случае назначается своего рода "штраф за штраф", а именно увеличение размера штрафа в два раза, или административный арест, или обязательные работы, объяснила агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.Если вам был назначен "штраф за неуплаченный штраф", который вы оплатили, то следует обратиться в суд с подтверждением оплаты, а также со сведениями, которые подтверждают вашу возможность уплатить штраф (сведения о доходах, справку о размере заработной платы, 2 НДФЛ и т.д.), советует эксперт.Рыжкова также напомнила, что официальным срок уплаты штрафа за нарушение ПДД составляет 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Еще 10 дней дается на обжалование в случае несогласия с наказанием.
https://ria.ru/20221009/shtraf-1822552325.html
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авто, общество, россия, яковлев и партнеры, евгения рыжкова (юрист), штрафы
Авто, Общество, Россия, Яковлев и партнеры, Евгения Рыжкова (юрист), Штрафы
Водителей предупредили, в каком случае им грозит "штраф за штраф"
Юрист Рыжкова предупредила о наказании за неуплату штрафа за нарушение ПДД