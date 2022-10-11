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Бурятия помогла ДНР с приобретением учебников и компьютеров для школ - РИА Новости, 11.10.2022
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Бурятия помогла ДНР с приобретением учебников и компьютеров для школ
Бурятия помогла ДНР с приобретением учебников и компьютеров для школ - РИА Новости, 11.10.2022
Бурятия помогла ДНР с приобретением учебников и компьютеров для школ
Власти Бурятии помогли Старобешевскому району Донецкой Народной Республики с приобретением учебников, компьютеров и спортинвентаря для школ, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:12
2022-10-11T10:12
россия
республика бурятия
донецкая народная республика
алексей цыденов
боевое братство
общество
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Власти Бурятии помогли Старобешевскому району Донецкой Народной Республики с приобретением учебников, компьютеров и спортинвентаря для школ, сообщает пресс-служба регионального правительства.В июне стало известно, что глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в ДНР и заключил договор о сотрудничестве со Старобешевским районом ДНР, чтобы помочь с подготовкой к зиме, ремонтом дорог и кровли пяти зданий школ."Полностью выполнена заявка на приобретение учебников для учреждений образования подшефного района. Также поставлен спортивный инвентарь и 286 компьютеров в 20 компьютерных классов для учащихся Старобешевского района", - говорится в сообщении.В пресс-службе также отметили, что в четырех школах и пяти детских садах района был проведен капремонт. Основные работы были завершены до начала учебного сезона, сейчас ведутся работы второго этапа, которые не мешают учебе.В полпредстве Бурятии при президенте РФ сообщили, что вместе с волонтерами продолжат поддерживать бойцов, проходящих лечение в госпиталях. В мероприятиях по поддержке активно участвуют представители бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".
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россия
республика бурятия
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россия, республика бурятия, донецкая народная республика, алексей цыденов, боевое братство, общество
Россия, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Алексей Цыденов, Боевое братство, Общество
10:12 11.10.2022
 
Бурятия помогла ДНР с приобретением учебников и компьютеров для школ

Бурятия помогла Старобешевскому району ДНР приобрести учебники и компьютеры для школ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДети на уроке в школе Донецка
Дети на уроке в школе Донецка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дети на уроке в школе Донецка. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Власти Бурятии помогли Старобешевскому району Донецкой Народной Республики с приобретением учебников, компьютеров и спортинвентаря для школ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В июне стало известно, что глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в ДНР и заключил договор о сотрудничестве со Старобешевским районом ДНР, чтобы помочь с подготовкой к зиме, ремонтом дорог и кровли пяти зданий школ.
"Полностью выполнена заявка на приобретение учебников для учреждений образования подшефного района. Также поставлен спортивный инвентарь и 286 компьютеров в 20 компьютерных классов для учащихся Старобешевского района", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в четырех школах и пяти детских садах района был проведен капремонт. Основные работы были завершены до начала учебного сезона, сейчас ведутся работы второго этапа, которые не мешают учебе.
В полпредстве Бурятии при президенте РФ сообщили, что вместе с волонтерами продолжат поддерживать бойцов, проходящих лечение в госпиталях. В мероприятиях по поддержке активно участвуют представители бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".
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РоссияРеспублика БурятияДонецкая Народная РеспубликаАлексей ЦыденовБоевое братствоОбщество
 
 
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