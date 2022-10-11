https://ria.ru/20221011/sheremet-1822983881.html

В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки

В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки - РИА Новости, 11.10.2022

В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки

Украинским военным следует свергнуть националистическую власть ради сохранения страны, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T05:41

2022-10-11T05:41

2022-10-11T11:04

в мире

михаил шеремет

украина

госдума рф

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Украинским военным следует свергнуть националистическую власть ради сохранения страны, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По мнению депутата, приход к власти здравомыслящих сил позволит сохранить и Украину, и жизни украинцев."Режим Зеленского готов отправить украинский народ на заклание. Поэтому призываю здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать ему позволить уничтожить Украину. Катастрофу еще можно остановить", — заключил Шеремет.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/gosduma-1822977490.html

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в мире, михаил шеремет, украина, госдума рф