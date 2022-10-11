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В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/sheremet-1822983881.html
В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки
В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки - РИА Новости, 11.10.2022
В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки
Украинским военным следует свергнуть националистическую власть ради сохранения страны, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T05:41
2022-10-11T11:04
в мире
михаил шеремет
украина
госдума рф
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Украинским военным следует свергнуть националистическую власть ради сохранения страны, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По мнению депутата, приход к власти здравомыслящих сил позволит сохранить и Украину, и жизни украинцев."Режим Зеленского готов отправить украинский народ на заклание. Поэтому призываю здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать ему позволить уничтожить Украину. Катастрофу еще можно остановить", — заключил Шеремет.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221011/gosduma-1822977490.html
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в мире, михаил шеремет, украина, госдума рф
В мире, Михаил Шеремет, Украина, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
05:41 11.10.2022 (обновлено: 11:04 11.10.2022)
 
В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки

Депутат Госдумы Шеремет призвал украинских военных взять власть в Киеве в свои руки

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы России Михаил Шеремет
Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Украинским военным следует свергнуть националистическую власть ради сохранения страны, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам", — сказал он.

По мнению депутата, приход к власти здравомыслящих сил позволит сохранить и Украину, и жизни украинцев.
"Режим Зеленского готов отправить украинский народ на заклание. Поэтому призываю здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать ему позволить уничтожить Украину. Катастрофу еще можно остановить", — заключил Шеремет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ШереметУкраинаГосдума РФ
 
 
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