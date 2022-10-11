05:41 11.10.2022 (обновлено: 11:04 11.10.2022)
В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки
Депутат Госдумы Шеремет призвал украинских военных взять власть в Киеве в свои руки
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы России Михаил Шеремет
Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Украинским военным следует свергнуть националистическую власть ради сохранения страны, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам", — сказал он.
По мнению депутата, приход к власти здравомыслящих сил позволит сохранить и Украину, и жизни украинцев.
"Режим Зеленского готов отправить украинский народ на заклание. Поэтому призываю здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать ему позволить уничтожить Украину. Катастрофу еще можно остановить", — заключил Шеремет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.