https://ria.ru/20221011/sfinks-1822990802.html
Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов
Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов - РИА Новости, 11.10.2022
Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов
Одна из самых необычных, спорных и вызывающих максимально полярные отклики порода кошек. Пришельцы с других планет, которые у одних вызывают страх и даже отвращение, а для других - становятся самым любимым животным. Сегодня мы поговорим о сфинксах
2022-10-11T12:00
2022-10-11T12:00
2022-10-11T12:00
зверокаст
животные
домашние животные
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Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов
Одна из самых необычных, спорных и вызывающих максимально полярные отклики порода кошек. Пришельцы с других планет, которые у одних вызывают страх и даже отвращение, а для других - становятся самым любимым животным. Сегодня мы поговорим о сфинксах
audio/mpeg
Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов
Одна из самых необычных, спорных и вызывающих максимально полярные отклики порода кошек. Пришельцы с других планет, которые у одних вызывают страх и даже отвращение, а для других - становятся самым любимым животным. Сегодня мы поговорим о сфинксах
audio/mpeg
О том, чем же так сфинксы отличаются от других пород кошек мы сегодня поговорим с Оксаной Горюновой владелицей любимца интернета сфинкса Зефира и экспертом по этой породе.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Артур АрушанянМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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животные, домашние животные, аудио
Зверокаст, Животные, домашние животные
Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов
Одна из самых необычных, спорных и вызывающих максимально полярные отклики порода кошек. Пришельцы с других планет, которые у одних вызывают страх и даже отвращение, а для других - становятся самым любимым животным. Сегодня мы поговорим о сфинксах