https://ria.ru/20221011/sfinks-1822990802.html

Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов

Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов - РИА Новости, 11.10.2022

Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов

Одна из самых необычных, спорных и вызывающих максимально полярные отклики порода кошек. Пришельцы с других планет, которые у одних вызывают страх и даже отвращение, а для других - становятся самым любимым животным. Сегодня мы поговорим о сфинксах

2022-10-11T12:00

2022-10-11T12:00

2022-10-11T12:00

зверокаст

животные

домашние животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1822998715_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_f20222b1394936c4bd04ff35dd24cd3f.jpg

Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов Одна из самых необычных, спорных и вызывающих максимально полярные отклики порода кошек. Пришельцы с других планет, которые у одних вызывают страх и даже отвращение, а для других - становятся самым любимым животным. Сегодня мы поговорим о сфинксах audio/mpeg

Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов Одна из самых необычных, спорных и вызывающих максимально полярные отклики порода кошек. Пришельцы с других планет, которые у одних вызывают страх и даже отвращение, а для других - становятся самым любимым животным. Сегодня мы поговорим о сфинксах audio/mpeg

О том, чем же так сфинксы отличаются от других пород кошек мы сегодня поговорим с Оксаной Горюновой владелицей любимца интернета сфинкса Зефира и экспертом по этой породе.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Артур АрушанянМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

животные, домашние животные, аудио