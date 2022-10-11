https://ria.ru/20221011/sdelka-1823218296.html

Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки

Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки - РИА Новости, 11.10.2022

Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:22

2022-10-11T19:22

2022-10-11T19:29

москва

россия

оон

цены на нефть

мартин гриффитс

стефан дюжаррик

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ООН, 11 окт – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву в воскресенье, обсудят зерновую сделку, содействие экспорту удобрений и продовольствия из России, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Замгенсека Гриффитс и госпожа Гринспан поедут в Москву в воскресенье. Они выслушают российских партнеров. Фокус (поездки – ред.) на продлении и расширении зерновой сделки и содействии экспорту российского зерна и удобрений", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20221011/suda-1823119369.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, россия, оон, цены на нефть, мартин гриффитс, стефан дюжаррик