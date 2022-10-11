https://ria.ru/20221011/sdelka-1823218296.html
Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки
Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки - РИА Новости, 11.10.2022
Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:22
2022-10-11T19:22
2022-10-11T19:29
москва
россия
оон
цены на нефть
мартин гриффитс
стефан дюжаррик
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ООН, 11 окт – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву в воскресенье, обсудят зерновую сделку, содействие экспорту удобрений и продовольствия из России, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Замгенсека Гриффитс и госпожа Гринспан поедут в Москву в воскресенье. Они выслушают российских партнеров. Фокус (поездки – ред.) на продлении и расширении зерновой сделки и содействии экспорту российского зерна и удобрений", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20221011/suda-1823119369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, оон, цены на нефть, мартин гриффитс, стефан дюжаррик
Москва, Россия, ООН, Цены на нефть, Мартин Гриффитс, Стефан Дюжаррик
19:22 11.10.2022 (обновлено: 19:29 11.10.2022)
Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки
Замгенсека ООН и глава ЮНКТАД отправятся в Москву для обсуждения зерновой сделки