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Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки - РИА Новости, 11.10.2022
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Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки
Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки - РИА Новости, 11.10.2022
Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:22
2022-10-11T19:29
москва
россия
оон
цены на нефть
мартин гриффитс
стефан дюжаррик
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ООН, 11 окт – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву в воскресенье, обсудят зерновую сделку, содействие экспорту удобрений и продовольствия из России, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Замгенсека Гриффитс и госпожа Гринспан поедут в Москву в воскресенье. Они выслушают российских партнеров. Фокус (поездки – ред.) на продлении и расширении зерновой сделки и содействии экспорту российского зерна и удобрений", - сказал Дюжаррик.
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москва, россия, оон, цены на нефть, мартин гриффитс, стефан дюжаррик
Москва, Россия, ООН, Цены на нефть, Мартин Гриффитс, Стефан Дюжаррик
19:22 11.10.2022 (обновлено: 19:29 11.10.2022)
 
Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки

Замгенсека ООН и глава ЮНКТАД отправятся в Москву для обсуждения зерновой сделки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
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ООН, 11 окт – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву в воскресенье, обсудят зерновую сделку, содействие экспорту удобрений и продовольствия из России, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Замгенсека Гриффитс и госпожа Гринспан поедут в Москву в воскресенье. Они выслушают российских партнеров. Фокус (поездки – ред.) на продлении и расширении зерновой сделки и содействии экспорту российского зерна и удобрений", - сказал Дюжаррик.
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МоскваРоссияООНЦены на нефтьМартин ГриффитсСтефан Дюжаррик
 
 
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