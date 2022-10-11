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Россия призвала Запад разблокировать счета Центробанка Афганистана - РИА Новости, 11.10.2022
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Россия призвала Запад разблокировать счета Центробанка Афганистана
Россия призвала Запад разблокировать счета Центробанка Афганистана - РИА Новости, 11.10.2022
Россия призвала Запад разблокировать счета Центробанка Афганистана
Россия призывает Запад полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана, считает неприемлемым увязывание предоставления гумпомощи с политическими... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:29
2022-10-11T16:29
в мире
мария захарова
афганистан
россия
сша
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия призывает Запад полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана, считает неприемлемым увязывание предоставления гумпомощи с политическими условиями, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова пояснила, что США уклоняются от обязательств по постконфликтному восстановлению Афганистана, продолжая блокировать афганские авуары, тем самым лишая местные власти ресурсов для восстановления экономики, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом."Мы решительно призываем западников как можно скорее полностью разблокировать счета Центробанка, считаем, что такие полумеры, как создание Афганского трастового фонда из наворованных средств... - хорошо, давайте продолжать называть их замороженными... - все эти полумеры лицемерны, они недостаточны для полномасштабной реконструкции афганской экономики и инфраструктуры", - сказала она."К тому же мы полагаем неприемлемым увязывание предоставления гуманитарной помощи с какими-либо политическими условиями", - подчеркнула она.Захарова добавила, что вся полнота ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане и восстановление афганской экономики лежит на Вашингтоне.
https://ria.ru/20221010/bayden-1822970543.html
https://ria.ru/20221011/ssha-1823144274.html
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в мире, мария захарова, афганистан, россия, сша
В мире, Мария Захарова, Афганистан, Россия, США
16:29 11.10.2022
 
Россия призвала Запад разблокировать счета Центробанка Афганистана

МИД призвал Запад полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗдание посольства Исламской Республики Афганистан в Москве
Здание посольства Исламской Республики Афганистан в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание посольства Исламской Республики Афганистан в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия призывает Запад полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана, считает неприемлемым увязывание предоставления гумпомощи с политическими условиями, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова пояснила, что США уклоняются от обязательств по постконфликтному восстановлению Афганистана, продолжая блокировать афганские авуары, тем самым лишая местные власти ресурсов для восстановления экономики, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 23:01
GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему
"Мы решительно призываем западников как можно скорее полностью разблокировать счета Центробанка, считаем, что такие полумеры, как создание Афганского трастового фонда из наворованных средств... - хорошо, давайте продолжать называть их замороженными... - все эти полумеры лицемерны, они недостаточны для полномасштабной реконструкции афганской экономики и инфраструктуры", - сказала она.
"К тому же мы полагаем неприемлемым увязывание предоставления гуманитарной помощи с какими-либо политическими условиями", - подчеркнула она.
Захарова добавила, что вся полнота ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане и восстановление афганской экономики лежит на Вашингтоне.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 15:55
США заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
 
В миреМария ЗахароваАфганистанРоссияСША
 
 
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