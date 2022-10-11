https://ria.ru/20221011/scheta-1823155037.html

Россия призвала Запад разблокировать счета Центробанка Афганистана

Россия призвала Запад разблокировать счета Центробанка Афганистана - РИА Новости, 11.10.2022

Россия призвала Запад разблокировать счета Центробанка Афганистана

Россия призывает Запад полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана, считает неприемлемым увязывание предоставления гумпомощи с политическими... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:29

2022-10-11T16:29

2022-10-11T16:29

в мире

мария захарова

афганистан

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия призывает Запад полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана, считает неприемлемым увязывание предоставления гумпомощи с политическими условиями, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова пояснила, что США уклоняются от обязательств по постконфликтному восстановлению Афганистана, продолжая блокировать афганские авуары, тем самым лишая местные власти ресурсов для восстановления экономики, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом."Мы решительно призываем западников как можно скорее полностью разблокировать счета Центробанка, считаем, что такие полумеры, как создание Афганского трастового фонда из наворованных средств... - хорошо, давайте продолжать называть их замороженными... - все эти полумеры лицемерны, они недостаточны для полномасштабной реконструкции афганской экономики и инфраструктуры", - сказала она."К тому же мы полагаем неприемлемым увязывание предоставления гуманитарной помощи с какими-либо политическими условиями", - подчеркнула она.Захарова добавила, что вся полнота ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане и восстановление афганской экономики лежит на Вашингтоне.

https://ria.ru/20221010/bayden-1822970543.html

https://ria.ru/20221011/ssha-1823144274.html

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в мире, мария захарова, афганистан, россия, сша