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СБУ призвала не распространять в интернете кадры обстрелов - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/sbu-1823094075.html
СБУ призвала не распространять в интернете кадры обстрелов
СБУ призвала не распространять в интернете кадры обстрелов - РИА Новости, 11.10.2022
СБУ призвала не распространять в интернете кадры обстрелов
В службе безопасности Украины (СБУ) призывают украинцев не снимать и не распространять фото и видео последствий ударов по инфраструктуре, поскольку они могут... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:32
2022-10-11T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
служба безопасности украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) призывают украинцев не снимать и не распространять фото и видео последствий ударов по инфраструктуре, поскольку они могут быть использованы РФ, за распространение этих материалов в сети Интернет будут привлекать к уголовной ответственности."СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео "прилетов". Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что задержали мужчину за видео, которым он поделился с друзьями, где были "четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры". По версии правоохранителей, его материалы могли быть "использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов".Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
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РИА Новости
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в мире, россия, служба безопасности украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Служба безопасности Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:32 11.10.2022
 
СБУ призвала не распространять в интернете кадры обстрелов

СБУ призвала не снимать и не распространять в интернете фото и видео последствий обстрелов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) призывают украинцев не снимать и не распространять фото и видео последствий ударов по инфраструктуре, поскольку они могут быть использованы РФ, за распространение этих материалов в сети Интернет будут привлекать к уголовной ответственности.
"СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео "прилетов". Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что задержали мужчину за видео, которым он поделился с друзьями, где были "четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры". По версии правоохранителей, его материалы могли быть "использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов".
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
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