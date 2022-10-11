https://ria.ru/20221011/sbu-1823094075.html

СБУ призвала не распространять в интернете кадры обстрелов

СБУ призвала не распространять в интернете кадры обстрелов - РИА Новости, 11.10.2022

СБУ призвала не распространять в интернете кадры обстрелов

В службе безопасности Украины (СБУ) призывают украинцев не снимать и не распространять фото и видео последствий ударов по инфраструктуре, поскольку они могут... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:32

2022-10-11T13:32

2022-10-11T13:32

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) призывают украинцев не снимать и не распространять фото и видео последствий ударов по инфраструктуре, поскольку они могут быть использованы РФ, за распространение этих материалов в сети Интернет будут привлекать к уголовной ответственности."СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео "прилетов". Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что задержали мужчину за видео, которым он поделился с друзьями, где были "четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры". По версии правоохранителей, его материалы могли быть "использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов".Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, служба безопасности украины, украина, ситуация в днр и лнр