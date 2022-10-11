https://ria.ru/20221011/sbp-1822981827.html

Исследование показало, как увеличилось число покупок россиян через СБП

Исследование показало, как увеличилось число покупок россиян через СБП - РИА Новости, 11.10.2022

Исследование показало, как увеличилось число покупок россиян через СБП

Число покупок через Систему быстрых платежей (СБП) на маркетплейсах за три квартала 2022 года выросло в 17 раз по сравнению с прошлым годом, при этом лидерство... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T04:09

2022-10-11T04:09

2022-10-11T04:09

экономика

технологии

россия

система быстрых платежей (сбп)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число покупок через Систему быстрых платежей (СБП) на маркетплейсах за три квартала 2022 года выросло в 17 раз по сравнению с прошлым годом, при этом лидерство по-прежнему остается за карточными платежами, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Благодаря более выгодной, чем при классических карточных платежах, тарификации все большее число российских маркетплейсов подключается к приему платежей через СБП. За минувшие три квартала общее число покупок через СБП на маркетплейсах выросло примерно в 17 раз, а сумма - в 13 раз относительно трех кварталов 2021 года", - подсчитали авторы исследования.Согласно статистике банка, доля покупок через СБП от их общего числа на маркетплейсах по итогам трех кварталов 2022 года выросла до 8% по количеству и до 7% по сумме. Годом ранее в аналогичном периоде она составляла лишь 1% по числу покупок и 2% по сумме соответственно.Доля карточных платежей от общей доли покупок по числу и сумме с января по сентябрь 2022 года составила 92% и 93% соответственно.Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или отсутствуют вовсе.

https://ria.ru/20221003/avtozapchasti-1821064485.html

https://ria.ru/20220809/naem-1808201687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, система быстрых платежей (сбп)