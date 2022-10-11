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Лидеры G7 объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 11.10.2022
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Лидеры G7 объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию
Лидеры G7 объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 11.10.2022
Лидеры G7 объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию
Лидеры "семерки" по итогам виртуального саммита объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию, говорится в опубликованном по итогам... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:06
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россия
g7
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Лидеры "семерки" по итогам виртуального саммита объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию, говорится в опубликованном по итогам экстренного заседания документе."Мы уже оказали и продолжим оказывать дальнейшее экономическое давление на Россию, в том числе (введением санкций – ред.) в отношении частных лиц и предприятий как внутри России, так и за ее пределами, оказывая политическую или экономическую поддержку России в ее незаконных попытках изменить статус украинских территорий", - говорится в совместном заявлении Большой семерки, опубликованном по итогам прошедшего во вторник заседания.Участники G7 в совместном заявлении вновь заявили о "полной поддержке независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ"."В соответствии с международным правом, особенно в соответствии с хартией ООН, Украина имеет законное право защищать себя против российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией в соответствии с международно признанными границами", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221011/sanktsii-1822978814.html
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россия, g7
Россия, G7
18:06 11.10.2022 (обновлено: 18:50 11.10.2022)
 
Лидеры G7 объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию

По итогам саммита лидеры G7 заявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию

© AP Photo / Jonathan ErnstЛидеры "Большой семерки"
Лидеры Большой семерки - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Лидеры "Большой семерки". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Лидеры "семерки" по итогам виртуального саммита объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию, говорится в опубликованном по итогам экстренного заседания документе.
"Мы уже оказали и продолжим оказывать дальнейшее экономическое давление на Россию, в том числе (введением санкций – ред.) в отношении частных лиц и предприятий как внутри России, так и за ее пределами, оказывая политическую или экономическую поддержку России в ее незаконных попытках изменить статус украинских территорий", - говорится в совместном заявлении Большой семерки, опубликованном по итогам прошедшего во вторник заседания.
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Участники G7 в совместном заявлении вновь заявили о "полной поддержке независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ".
"В соответствии с международным правом, особенно в соответствии с хартией ООН, Украина имеет законное право защищать себя против российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией в соответствии с международно признанными границами", - говорится в документе.
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