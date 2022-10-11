https://ria.ru/20221011/sanktsii-1823122532.html
Еврокомиссар призвала Турцию не допустить обход санкций в отношении России
Еврокомиссар призвала Турцию не допустить обход санкций в отношении России - РИА Новости, 11.10.2022
Еврокомиссар призвала Турцию не допустить обход санкций в отношении России
Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс в ходе недавнего визита в Анкару призвала турецкие власти не допустить обход санкций в отношении РФ,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:52
2022-10-11T14:52
2022-10-11T15:19
владимир путин
россия
турция
анкара (провинция)
евросоюз
таможенный союз
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс в ходе недавнего визита в Анкару призвала турецкие власти не допустить обход санкций в отношении РФ, сообщает газета Financial Times.Согласно изданию, МакГиннесс посетила Анкару на предыдущей неделе, чтобы обсудить с турецкими коллегами вопрос санкций.По ее словам, турецкие чиновники поняли, что недопущение использования Таможенного союза ЕС для обхода санкций соответствует их интересам.Как отмечает еврокомиссар, европейские должностные лица ведут подсчеты, чтобы понять, поставляются ли в РФ подсанкционные товары и материалы.Однако, согласно газете, не все в Анкаре уверены, что Брюссель готов принимать жесткие меры в ответ на обход санкций.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823097370.html
https://ria.ru/20221011/gaz-1822995953.html
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владимир путин, россия, турция, анкара (провинция), евросоюз, таможенный союз, в мире
Владимир Путин, Россия, Турция, Анкара (провинция), Евросоюз, Таможенный союз, В мире
14:52 11.10.2022 (обновлено: 15:19 11.10.2022)
Еврокомиссар призвала Турцию не допустить обход санкций в отношении России
Еврокомиссар МакГиннесс призвала Турцию не допустить обход санкций в отношении России