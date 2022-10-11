https://ria.ru/20221011/sanktsii-1823036347.html

Эксперт назвал санкции Новой Зеландии против России символическими

Эксперт назвал санкции Новой Зеландии против России символическими - РИА Новости, 11.10.2022

Эксперт назвал санкции Новой Зеландии против России символическими

Введенные Новой Зеландией санкции против России носят символический характер и не окажут существенного влияния на российскую экономику, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:35

2022-10-11T11:35

2022-10-11T11:35

экономика

артем лукин

новая зеландия

дальневосточный федеральный университет

россия

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введенные Новой Зеландией санкции против России носят символический характер и не окажут существенного влияния на российскую экономику, заявил РИА Новости заместитель директора по науке Восточного института – Школы региональных и международных исследований ДВФУ Артём Лукин.Ранее глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что страна вводит санкции против еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав России территориями. Кроме того, были введены ограничения на экспорт и импорт новозеландских вина и морепродуктов и российских водки и икры. Ограничительные меры вводятся против российских нефти, газа и связанного с ними оборудования."Это скорее шаг такой символический, поскольку Новая Зеландия все-таки член англо-саксонского мира, так называемой, "англосферы", член альянса "Пять глаз" в составе США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Конечно, Новая Зеландия не могла не присоединиться к этим "черным спискам", это вполне ожидаемо. Но я не думаю, что это будет иметь какой-то практический эффект", - сказал эксперт.Он отметил, что Новая Зеландия поставляет в Россию в основном сельскохозяйственную продукцию, и объем товарооборота двух стран не является столь значимым для российской экономики. Кроме того, по мнению Лукина, большинство товаров, которые Россия закупает у Новой Зеландии, можно будет либо произвести самим, либо купить где-то в других странах."Поэтому это санкции символические и вряд ли они окажут существенный эффект на экономику России", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20221011/germaniya-1823025660.html

https://ria.ru/20221011/nato-1823008495.html

новая зеландия

россия

сша

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экономика, артем лукин, новая зеландия, дальневосточный федеральный университет, россия, сша, санкции в отношении россии