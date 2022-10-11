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РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро - РИА Новости, 11.10.2022
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РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро
РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро - РИА Новости, 11.10.2022
РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро
После согласования ЕС восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений составляет примерно 123 миллиарда евро, пишет РБК со... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T02:21
2022-10-11T02:35
экономика
россия
москва
еврокомиссия
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. После согласования ЕС восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений составляет примерно 123 миллиарда евро, пишет РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).По подсчетам издания, эта сумма эквивалентна 40 процентам всего оборота товаров и услуг между Москвой и Евросоюзом в прошлом году.Согласно данным ЕК, новые санкции затронут импорт российской продукции в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Все же ограничения на поставки из России оценивают почти в 90 миллиардов евро.Еврокомиссия также указывает, что потери из-за эмбарго на экспорт услуг ЕС в Россию составляют три миллиарда евро.ЕС согласовал восьмой пакет санкций на прошлой неделе. Он, в частности, предусматривает расширение персональных санкций, а также запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Эта мера вступит в силу с декабря, а для нефтепродуктов — с февраля.Кроме того, ограничения касаются ввоза готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. Запрещается также оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации, предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.
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экономика, россия, москва, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Москва, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
02:21 11.10.2022 (обновлено: 02:35 11.10.2022)
 
РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро

РБК: ЕК оценила стоимость всех торговых ограничений против России в 123 миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. После согласования ЕС восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений составляет примерно 123 миллиарда евро, пишет РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).
По подсчетам издания, эта сумма эквивалентна 40 процентам всего оборота товаров и услуг между Москвой и Евросоюзом в прошлом году.
"Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран ЕС, существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций", — говорится в публикации.
Согласно данным ЕК, новые санкции затронут импорт российской продукции в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Все же ограничения на поставки из России оценивают почти в 90 миллиардов евро.

"До нового раунда санкций Еврокомиссия оценивала объем ограничений на экспорт в Россию товаров и технологий в 24,8 миллиарда евро, а теперь — почти в 30 миллиардов евро", — пишет автор.

Еврокомиссия также указывает, что потери из-за эмбарго на экспорт услуг ЕС в Россию составляют три миллиарда евро.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 07:47
РБК: ЕС начал применять новый подход в санкциях против России
ЕС согласовал восьмой пакет санкций на прошлой неделе. Он, в частности, предусматривает расширение персональных санкций, а также запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Эта мера вступит в силу с декабря, а для нефтепродуктов — с февраля.
Кроме того, ограничения касаются ввоза готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. Запрещается также оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации, предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 23:50
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