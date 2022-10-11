https://ria.ru/20221011/sanktsii-1822978814.html
РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро
РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро - РИА Новости, 11.10.2022
РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро
После согласования ЕС восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений составляет примерно 123 миллиарда евро, пишет РБК со... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T02:21
2022-10-11T02:21
2022-10-11T02:35
экономика
россия
москва
еврокомиссия
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. После согласования ЕС восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений составляет примерно 123 миллиарда евро, пишет РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).По подсчетам издания, эта сумма эквивалентна 40 процентам всего оборота товаров и услуг между Москвой и Евросоюзом в прошлом году.Согласно данным ЕК, новые санкции затронут импорт российской продукции в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Все же ограничения на поставки из России оценивают почти в 90 миллиардов евро.Еврокомиссия также указывает, что потери из-за эмбарго на экспорт услуг ЕС в Россию составляют три миллиарда евро.ЕС согласовал восьмой пакет санкций на прошлой неделе. Он, в частности, предусматривает расширение персональных санкций, а также запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Эта мера вступит в силу с декабря, а для нефтепродуктов — с февраля.Кроме того, ограничения касаются ввоза готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. Запрещается также оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации, предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.
https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822691080.html
https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822548879.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e56ecb201ad0b3f732f8bccbcd6b60a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Москва, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
02:21 11.10.2022 (обновлено: 02:35 11.10.2022)
РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро
РБК: ЕК оценила стоимость всех торговых ограничений против России в 123 миллиарда евро
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
После согласования ЕС восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений составляет примерно 123 миллиарда евро, пишет
РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).
По подсчетам издания, эта сумма эквивалентна 40 процентам всего оборота товаров и услуг между Москвой
и Евросоюзом в прошлом году.
"Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран ЕС, существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций", — говорится в публикации.
Согласно данным ЕК, новые санкции затронут импорт российской продукции в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Все же ограничения на поставки из России оценивают почти в 90 миллиардов евро.
"До нового раунда санкций Еврокомиссия оценивала объем ограничений на экспорт в Россию товаров и технологий в 24,8 миллиарда евро, а теперь — почти в 30 миллиардов евро", — пишет автор.
Еврокомиссия также указывает, что потери из-за эмбарго на экспорт услуг ЕС в Россию составляют три миллиарда евро.
ЕС согласовал восьмой пакет санкций на прошлой неделе. Он, в частности, предусматривает расширение персональных санкций, а также запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Эта мера вступит в силу с декабря, а для нефтепродуктов — с февраля.
Кроме того, ограничения касаются ввоза готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. Запрещается также оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации, предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.