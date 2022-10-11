https://ria.ru/20221011/sanktsii-1822978814.html

РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро

РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро - РИА Новости, 11.10.2022

РБК: Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро

После согласования ЕС восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений составляет примерно 123 миллиарда евро, пишет РБК со... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T02:21

2022-10-11T02:21

2022-10-11T02:35

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. После согласования ЕС восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений составляет примерно 123 миллиарда евро, пишет РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).По подсчетам издания, эта сумма эквивалентна 40 процентам всего оборота товаров и услуг между Москвой и Евросоюзом в прошлом году.Согласно данным ЕК, новые санкции затронут импорт российской продукции в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Все же ограничения на поставки из России оценивают почти в 90 миллиардов евро.Еврокомиссия также указывает, что потери из-за эмбарго на экспорт услуг ЕС в Россию составляют три миллиарда евро.ЕС согласовал восьмой пакет санкций на прошлой неделе. Он, в частности, предусматривает расширение персональных санкций, а также запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше еще не назначенного лимита. Эта мера вступит в силу с декабря, а для нефтепродуктов — с февраля.Кроме того, ограничения касаются ввоза готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. Запрещается также оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям, экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации, предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822691080.html

https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822548879.html

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экономика, россия, москва, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире