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Силуанов на встрече G20 рассказал об ограничениях экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 11.10.2022
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Силуанов на встрече G20 рассказал об ограничениях экспорта сельхозпродукции
Силуанов на встрече G20 рассказал об ограничениях экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 11.10.2022
Силуанов на встрече G20 рассказал об ограничениях экспорта сельхозпродукции
Министр финансов РФ Антон Силуанов на министерской встрече G20 рассказал о действующих ограничениях на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, которые... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:17
2022-10-11T19:32
экономика
антон силуанов
россия
большая двадцатка
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов на министерской встрече G20 рассказал о действующих ограничениях на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, которые приводят к колебаниям цен на мировых рынках, сообщил Минфин РФ.По словам Силуанова, которые приводятся в сообщении, сейчас можно услышать заверения об отсутствии санкционных мер для российской сельскохозяйственной продукции и отечественных удобрений, но "это не так"."Закрытие зарубежных портов, запреты на заход в российские гавани, угрозы арестов судов и отказ их страховать, отключение российских финансовых институтов от системы SWIFT, ограничения международных работ и международных транспортных компаний – это только часть тех ограничений, которые сегодня сохраняются. Все это мешает экспорту продовольствия и удобрений на мировые рынки. Отсюда и ценовые колебания", - пояснил он.
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экономика, антон силуанов, россия, большая двадцатка
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Большая двадцатка
19:17 11.10.2022 (обновлено: 19:32 11.10.2022)
 
Силуанов на встрече G20 рассказал об ограничениях экспорта сельхозпродукции

Силуанов рассказал министрам G20 об ограничениях на экспорт сельхозпродукции из России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов России Антон Силуанов . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов на министерской встрече G20 рассказал о действующих ограничениях на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, которые приводят к колебаниям цен на мировых рынках, сообщил Минфин РФ.
По словам Силуанова, которые приводятся в сообщении, сейчас можно услышать заверения об отсутствии санкционных мер для российской сельскохозяйственной продукции и отечественных удобрений, но "это не так".
"Закрытие зарубежных портов, запреты на заход в российские гавани, угрозы арестов судов и отказ их страховать, отключение российских финансовых институтов от системы SWIFT, ограничения международных работ и международных транспортных компаний – это только часть тех ограничений, которые сегодня сохраняются. Все это мешает экспорту продовольствия и удобрений на мировые рынки. Отсюда и ценовые колебания", - пояснил он.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияБольшая двадцатка
 
 
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