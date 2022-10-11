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Ученые определили, от чего зависит качество микродеталей - РИА Новости, 11.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221011/samarskiy-1822874104.html
Ученые определили, от чего зависит качество микродеталей
Ученые определили, от чего зависит качество микродеталей - РИА Новости, 11.10.2022
Ученые определили, от чего зависит качество микродеталей
Ученые Самарского университета установили зависимость технологии производства микродеталей для современной техники от микроструктуры материалов. Научная работа... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:00
2022-10-11T09:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
технологии
тайвань
самарский университет
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ученые Самарского университета установили зависимость технологии производства микродеталей для современной техники от микроструктуры материалов. Научная работа велась вместе с тайваньскими коллегами. По словам исследователей, построенная модель найдет применение в ключевых отраслях современной промышленности — от ракетостроения до медицины. Результаты исследования опубликованы в журнале Metals.Потребность в технологиях производства микродеталей повысилась в последние годы в связи с общей миниатюризацией техники, сообщают специалисты. Ученые и инженеры работают над решением проблемы обеспечения высокой точности, стабильности размеров и заданных механических свойств устройств и отдельных деталей в этом процессе.Для решения этих задач ученые Самарского университета им. Королева вместе с тайваньскими коллегами изучили технологический процесс формообразования миниатюрных деталей для современной техники из медного сплава в зависимости от его микроструктуры. Исследователи оценили влияние размера зерен заготовки на свойства конечной детали и на эффективность отдельных технологических операций.Ученый подчеркнул, что исследователям пришлось придумать и спроектировать необходимые условия для проведения экспериментов и решить ряд теоретических вопросов.Для нужд исследования был сделан специальный штамп для холодного выдавливания из заготовок (полых цилиндров диаметром 9 мм) втулок с внутренним оребрением высотой 0,3 мм. Различный исходный размер зерен в заготовках был достигнут путем отжига — нагрева и выдержки заготовок при разных температурах, объяснил ученый."Результаты исследования позволят в будущем предсказывать свойства получаемых деталей и проектировать создание новых с нужными свойствами", — отметил Ерисов.Ученые уверены, что полученные результаты имеют большое значение для всех отраслей, где используются микромеханизмы. А это сегодня практически любая сфера деятельности: от ракетостроения и авиации до бытовой электроники и медицины.Опубликованные результаты получены в ходе продолжения работ по оценке влияния фактора масштаба на течение металла при формообразовании деталей сложной геометрии, начатых в рамках совместного гранта РФФИ и Министерства по науке и технологиям Тайваня.В выполнении работ принимали участие коллективы кафедры обработки металлов давлением и кафедры технологий производства двигателей Самарского университета, коллектив Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, а также зарубежный коллектив National Taipei University of Technology.
https://ria.ru/20220928/vyatgu-1819893912.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, технологии, тайвань, самарский университет, россия, самара
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Технологии, Тайвань, Самарский университет, Россия, Самара
09:00 11.10.2022
 

Ученые определили, от чего зависит качество микродеталей

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМеталлические детали
Металлические детали - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ученые Самарского университета установили зависимость технологии производства микродеталей для современной техники от микроструктуры материалов. Научная работа велась вместе с тайваньскими коллегами. По словам исследователей, построенная модель найдет применение в ключевых отраслях современной промышленности — от ракетостроения до медицины. Результаты исследования опубликованы в журнале Metals.
Потребность в технологиях производства микродеталей повысилась в последние годы в связи с общей миниатюризацией техники, сообщают специалисты. Ученые и инженеры работают над решением проблемы обеспечения высокой точности, стабильности размеров и заданных механических свойств устройств и отдельных деталей в этом процессе.
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Для решения этих задач ученые Самарского университета им. Королева вместе с тайваньскими коллегами изучили технологический процесс формообразования миниатюрных деталей для современной техники из медного сплава в зависимости от его микроструктуры. Исследователи оценили влияние размера зерен заготовки на свойства конечной детали и на эффективность отдельных технологических операций.
"Мы установили и оценили влияние исходного размера зерен металла на градиент свойств и структуру готовой детали в области формуемых ребер. Теперь у нас есть аналитическая модель с ключевыми параметрами этого технологического процесса", — рассказал профессор кафедры обработки металло­­в давлением Самарского университета Ярослав Ерисов.
Ученый подчеркнул, что исследователям пришлось придумать и спроектировать необходимые условия для проведения экспериментов и решить ряд теоретических вопросов.
Для нужд исследования был сделан специальный штамп для холодного выдавливания из заготовок (полых цилиндров диаметром 9 мм) втулок с внутренним оребрением высотой 0,3 мм. Различный исходный размер зерен в заготовках был достигнут путем отжига — нагрева и выдержки заготовок при разных температурах, объяснил ученый.
"Результаты исследования позволят в будущем предсказывать свойства получаемых деталей и проектировать создание новых с нужными свойствами", — отметил Ерисов.
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Опубликованные результаты получены в ходе продолжения работ по оценке влияния фактора масштаба на течение металла при формообразовании деталей сложной геометрии, начатых в рамках совместного гранта РФФИ и Министерства по науке и технологиям Тайваня.
В выполнении работ принимали участие коллективы кафедры обработки металлов давлением и кафедры технологий производства двигателей Самарского университета, коллектив Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, а также зарубежный коллектив National Taipei University of Technology.
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