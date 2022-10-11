https://ria.ru/20221011/salyut-1823095364.html

В Салехарде отменили новогодние салюты ради поддержки мобилизованных

В Салехарде отменили новогодние салюты ради поддержки мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022

В Салехарде отменили новогодние салюты ради поддержки мобилизованных

Новогодние салюты отменят в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа ради поддержки мобилизованных горожан и их семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:33

2022-10-11T13:33

2022-10-11T13:33

общество

салехард

ямал

новый год

россия

частичная мобилизация в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Новогодние салюты отменят в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа ради поддержки мобилизованных горожан и их семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.В понедельник мэрия Салехарда заявила, что специалисты профильных структур получили задание провести ревизию и подготовить к эксплуатации весь имеющийся новогодний реквизит, добавив, что оформление будет экономичным, но традиционно ярким и стильным. До 15 декабря в столице Ямала планируется установить 5 елок и 12 светящихся композиций, добавили в пресс-службе."Отсутствие фейерверков и салютов обусловлено непростой ситуацией, которая требует максимальной мобилизации. Праздничные мероприятия в городе будут проводиться в традиционном формате, будут елки, горки, городки и возможности для развлечения детей. Отмечаем, что поддержку мобилизованных горожан и членов их семей администрация считает своим приоритетом, организована адресная работа по решению проблем, которые обозначили наши ребята", – сказали в мэрии.На прошлой неделе Минобороны назвало преждевременными и ненужными инициативы ряда российских регионов отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку мобилизованных граждан.

https://ria.ru/20221007/salyut-1822308206.html

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салехард

ямал

россия

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общество, салехард, ямал, новый год, россия, частичная мобилизация в россии