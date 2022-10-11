04:44 11.10.2022 (обновлено: 04:48 11.10.2022)
Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия
Рябков: Россия не угрожает никому ядерным оружием, это Запад использует ядерную риторику
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия не угрожает никому применением оружия массового поражения, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"На фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает", — сказал Рябков.
Он напомнил, что в утвержденном указом президента Владимира Путина документе об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения.
Так, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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