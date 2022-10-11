https://ria.ru/20221011/ryabkov-1822982783.html

Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия

Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия - РИА Новости, 11.10.2022

Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия

Россия не угрожает никому применением оружия массового поражения, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву, заявил... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T04:44

2022-10-11T04:44

2022-10-11T04:48

сергей рябков

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия не угрожает никому применением оружия массового поражения, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Он напомнил, что в утвержденном указом президента Владимира Путина документе об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения.Так, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221010/yadernyy-1822765974.html

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сергей рябков, россия, украина, сша, в мире