Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания русофобии - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/rusofobiya-1823089528.html
Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания русофобии
Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания русофобии - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания русофобии
Запад дебилизирует общественное мнение информацией по Украине, чтобы оправдать свою русофобскую политику, заявил во вторник министр иностранных дел России... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:22
2022-10-11T13:53
украина
в мире
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запад дебилизирует общественное мнение информацией по Украине, чтобы оправдать свою русофобскую политику, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Они ударились во все тяжкие, без преувеличения. Ложь за ложью громоздят для того, чтобы одурачивать, оболванивать, дебилизировать своё общественнее мнение, которое будет заточено против России, а затем, ссылаясь на это же самое сформированное ими общественное мнение, объяснять свою русофобскую политику и необходимость для дальнейшего продвижения и активизации", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1".При этом, по словам министра, Западом посылаются косвенные и прямые сигналы таким странам, как Китай и Индия. "Смотрите, вы зря дружите с Россией, потому что ее дни сочтены. Это, конечно, печальная характеристика", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, сергей лавров, россия
Украина, В мире, Сергей Лавров, Россия
13:22 11.10.2022 (обновлено: 13:53 11.10.2022)
 
Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания русофобии

Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение Украиной, чтобы оправдать русофобию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запад дебилизирует общественное мнение информацией по Украине, чтобы оправдать свою русофобскую политику, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Они ударились во все тяжкие, без преувеличения. Ложь за ложью громоздят для того, чтобы одурачивать, оболванивать, дебилизировать своё общественнее мнение, которое будет заточено против России, а затем, ссылаясь на это же самое сформированное ими общественное мнение, объяснять свою русофобскую политику и необходимость для дальнейшего продвижения и активизации", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1".
При этом, по словам министра, Западом посылаются косвенные и прямые сигналы таким странам, как Китай и Индия. "Смотрите, вы зря дружите с Россией, потому что ее дни сочтены. Это, конечно, печальная характеристика", - добавил Лавров.
Противогаз, предоставленный Нацполицией Украины в селе Пески-Радьковские - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Садизм стал новой стадией русофобской пропаганды
 
УкраинаВ миреСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала