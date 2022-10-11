https://ria.ru/20221011/rusofobiya-1823089528.html

Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания русофобии

Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания русофобии - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания русофобии

Запад дебилизирует общественное мнение информацией по Украине, чтобы оправдать свою русофобскую политику, заявил во вторник министр иностранных дел России... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:22

2022-10-11T13:22

2022-10-11T13:53

украина

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сергей лавров

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запад дебилизирует общественное мнение информацией по Украине, чтобы оправдать свою русофобскую политику, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Они ударились во все тяжкие, без преувеличения. Ложь за ложью громоздят для того, чтобы одурачивать, оболванивать, дебилизировать своё общественнее мнение, которое будет заточено против России, а затем, ссылаясь на это же самое сформированное ими общественное мнение, объяснять свою русофобскую политику и необходимость для дальнейшего продвижения и активизации", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1".При этом, по словам министра, Западом посылаются косвенные и прямые сигналы таким странам, как Китай и Индия. "Смотрите, вы зря дружите с Россией, потому что ее дни сочтены. Это, конечно, печальная характеристика", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, сергей лавров, россия