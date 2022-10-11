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Экономист объяснил, почему мы не увидим доллар по 50 рублей - РИА Новости, 11.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221011/rubl-1822975545.html
Экономист объяснил, почему мы не увидим доллар по 50 рублей
Экономист объяснил, почему мы не увидим доллар по 50 рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Экономист объяснил, почему мы не увидим доллар по 50 рублей
Начавшееся в конце сентября ослабление рубля продолжается — доллар и евро обновляют максимумы, пытаясь закрепиться выше психологической отметки 60 рублей. В... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T04:15
2022-10-11T04:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
санкции в отношении россии
псб (банк псб)
рубль
доллар
евгений локтюхов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Начавшееся в конце сентября ослабление рубля продолжается — доллар и евро обновляют максимумы, пытаясь закрепиться выше психологической отметки 60 рублей. В ближайшее время ждать нового витка укрепления не стоит, если не произойдет чего-то неожиданного, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.Он напомнил, что начавшееся оживление импорта сокращает торговый профицит, который раньше укреплял рубль. Кроме того, на фоне геополитической напряженности растет спрос населения на наличную валюту.Приближение к очередному налоговому периоду влечет за собой рост предложения наличной валюты, что немного поддержит рубль. Однако мы вряд ли увидим курс ниже 58-60 рублей за доллар. Чтобы рубль укрепился сильнее, необходимо ослабление геополитических рисков и/или введение новых санкций на российские биржи, что сделает доллары и евро еще более “токсичными”.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, псб (банк псб), рубль, доллар, евгений локтюхов
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Санкции в отношении России, ПСБ (Банк ПСБ), Рубль, Доллар, Евгений Локтюхов
04:15 11.10.2022
 
Экономист объяснил, почему мы не увидим доллар по 50 рублей

Экономист Локтюхов: для укрепления рубля нужно снижение геополитических рисков

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Начавшееся в конце сентября ослабление рубля продолжается — доллар и евро обновляют максимумы, пытаясь закрепиться выше психологической отметки 60 рублей. В ближайшее время ждать нового витка укрепления не стоит, если не произойдет чего-то неожиданного, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
“Ослаблению российской валюты способствуют как невысокая активность экспортеров, сужающая предложение валют, так и обострение геополитической ситуации”, — указал эксперт.
Он напомнил, что начавшееся оживление импорта сокращает торговый профицит, который раньше укреплял рубль. Кроме того, на фоне геополитической напряженности растет спрос населения на наличную валюту.
Приближение к очередному налоговому периоду влечет за собой рост предложения наличной валюты, что немного поддержит рубль. Однако мы вряд ли увидим курс ниже 58-60 рублей за доллар. Чтобы рубль укрепился сильнее, необходимо ослабление геополитических рисков и/или введение новых санкций на российские биржи, что сделает доллары и евро еще более “токсичными”.
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Аналитик раскрыл, что и когда обвалит рубль
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииПСБ (Банк ПСБ)РубльДолларЕвгений Локтюхов
 
 
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