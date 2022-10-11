https://ria.ru/20221011/rubl-1822975545.html
Экономист объяснил, почему мы не увидим доллар по 50 рублей
Экономист объяснил, почему мы не увидим доллар по 50 рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Экономист объяснил, почему мы не увидим доллар по 50 рублей
Начавшееся в конце сентября ослабление рубля продолжается — доллар и евро обновляют максимумы, пытаясь закрепиться выше психологической отметки 60 рублей. В... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T04:15
2022-10-11T04:15
2022-10-11T04:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
санкции в отношении россии
псб (банк псб)
рубль
доллар
евгений локтюхов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Начавшееся в конце сентября ослабление рубля продолжается — доллар и евро обновляют максимумы, пытаясь закрепиться выше психологической отметки 60 рублей. В ближайшее время ждать нового витка укрепления не стоит, если не произойдет чего-то неожиданного, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.Он напомнил, что начавшееся оживление импорта сокращает торговый профицит, который раньше укреплял рубль. Кроме того, на фоне геополитической напряженности растет спрос населения на наличную валюту.Приближение к очередному налоговому периоду влечет за собой рост предложения наличной валюты, что немного поддержит рубль. Однако мы вряд ли увидим курс ниже 58-60 рублей за доллар. Чтобы рубль укрепился сильнее, необходимо ослабление геополитических рисков и/или введение новых санкций на российские биржи, что сделает доллары и евро еще более “токсичными”.
https://ria.ru/20221009/rubl-1822551353.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, псб (банк псб), рубль, доллар, евгений локтюхов
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Санкции в отношении России, ПСБ (Банк ПСБ), Рубль, Доллар, Евгений Локтюхов
Экономист объяснил, почему мы не увидим доллар по 50 рублей
Экономист Локтюхов: для укрепления рубля нужно снижение геополитических рисков