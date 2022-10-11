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ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/rozovka-1823190943.html
ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке
ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке
Украинские войска выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации по Розовке и обстреляли снарядами крупного калибра еще три населенных... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:51
2022-10-11T17:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
зайцево
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации по Розовке и обстреляли снарядами крупного калибра еще три населенных пункта, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15.28 - н.п. Новгородское - н.п. Розовка: выпущено 20 ракет НАР (с применением авиации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что, кроме того, за час с 16.00 до 17.00 украинские войска выпустили 8 мин калибром 120 мм по Зайцево, 5 снарядов калибром 152 мм по Горловке и 9 снарядов калибром 155 мм по Донецку (Куйбышевскому и Кировскому районам).
донецкая народная республика
горловка
зайцево
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донецкая народная республика, горловка, зайцево, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Зайцево, СЦКК, Вооруженные силы Украины
17:51 11.10.2022
 
ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке

Украинские войска выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГрузовик с неуправляемыми авиационными ракетами (НАР)
Грузовик с неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости
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Грузовик с неуправляемыми авиационными ракетами (НАР). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации по Розовке и обстреляли снарядами крупного калибра еще три населенных пункта, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15.28 - н.п. Новгородское - н.п. Розовка: выпущено 20 ракет НАР (с применением авиации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что, кроме того, за час с 16.00 до 17.00 украинские войска выпустили 8 мин калибром 120 мм по Зайцево, 5 снарядов калибром 152 мм по Горловке и 9 снарядов калибром 155 мм по Донецку (Куйбышевскому и Кировскому районам).
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:33Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаЗайцевоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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