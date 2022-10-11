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ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке
ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке
Украинские войска выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации по Розовке и обстреляли снарядами крупного калибра еще три населенных... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:51
2022-10-11T17:51
2022-10-11T17:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
зайцево
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации по Розовке и обстреляли снарядами крупного калибра еще три населенных пункта, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15.28 - н.п. Новгородское - н.п. Розовка: выпущено 20 ракет НАР (с применением авиации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что, кроме того, за час с 16.00 до 17.00 украинские войска выпустили 8 мин калибром 120 мм по Зайцево, 5 снарядов калибром 152 мм по Горловке и 9 снарядов калибром 155 мм по Донецку (Куйбышевскому и Кировскому районам).
донецкая народная республика
горловка
зайцево
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донецкая народная республика, горловка, зайцево, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Зайцево, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке
Украинские войска выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке