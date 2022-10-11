https://ria.ru/20221011/rozovka-1823190943.html

ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке

ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке - РИА Новости, 11.10.2022

ВСУ выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет по Розовке

Украинские войска выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации по Розовке и обстреляли снарядами крупного калибра еще три населенных... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:51

2022-10-11T17:51

2022-10-11T17:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

зайцево

сцкк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787841114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30790974422121692122923277f3c2.jpg

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации по Розовке и обстреляли снарядами крупного калибра еще три населенных пункта, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15.28 - н.п. Новгородское - н.п. Розовка: выпущено 20 ракет НАР (с применением авиации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что, кроме того, за час с 16.00 до 17.00 украинские войска выпустили 8 мин калибром 120 мм по Зайцево, 5 снарядов калибром 152 мм по Горловке и 9 снарядов калибром 155 мм по Донецку (Куйбышевскому и Кировскому районам).

донецкая народная республика

горловка

зайцево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, горловка, зайцево, сцкк, вооруженные силы украины