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Венесуэла и Колумбия покажут самый высокий в Латинской Америке рост ВВП - РИА Новости, 11.10.2022
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Венесуэла и Колумбия покажут самый высокий в Латинской Америке рост ВВП
Венесуэла и Колумбия покажут самый высокий в Латинской Америке рост ВВП - РИА Новости, 11.10.2022
Венесуэла и Колумбия покажут самый высокий в Латинской Америке рост ВВП
Самый высокий рост ВВП в текущем году среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна покажут Колумбия и Венесуэла, рост их ВВП составит 7,6% и 6%... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:12
2022-10-11T23:12
экономика
латинская америка
венесуэла
колумбия
мвф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт – РИА Новости. Самый высокий рост ВВП в текущем году среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна покажут Колумбия и Венесуэла, рост их ВВП составит 7,6% и 6% соответственно, прогнозирует МВФ.За ними следует Уругвай (5,3%), Аргентина (4%), Боливия (3,8%).Рост ВВП Бразилии составит 2,8%, Эквадора – 2,9%, Перу – 2,7%, Мексики – 2,1%, Чили – 2%, Парагвая – 0,2%, следует из октябрьского доклада МВФ.Рост ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна в целом в текущем году составит 3,5%.
https://ria.ru/20221008/lavrov-1822446582.html
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экономика, латинская америка, венесуэла, колумбия, мвф
Экономика, Латинская Америка, Венесуэла, Колумбия, МВФ
23:12 11.10.2022
 
Венесуэла и Колумбия покажут самый высокий в Латинской Америке рост ВВП

МВФ: Венесуэла и Колумбия покажут самый высокий в Латинской Америке рост ВВП

CC BY-SA 4.0 / José Alfaro / Porlamar, centro pobladoГород Порламар на острове Маргарита, Венесуэла
Город Порламар на острове Маргарита, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY-SA 4.0 / José Alfaro / Porlamar, centro poblado
Город Порламар на острове Маргарита, Венесуэла. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт – РИА Новости. Самый высокий рост ВВП в текущем году среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна покажут Колумбия и Венесуэла, рост их ВВП составит 7,6% и 6% соответственно, прогнозирует МВФ.
За ними следует Уругвай (5,3%), Аргентина (4%), Боливия (3,8%).
Рост ВВП Бразилии составит 2,8%, Эквадора – 2,9%, Перу – 2,7%, Мексики – 2,1%, Чили – 2%, Парагвая – 0,2%, следует из октябрьского доклада МВФ.
Рост ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна в целом в текущем году составит 3,5%.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 12:31
Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров
 
ЭкономикаЛатинская АмерикаВенесуэлаКолумбияМВФ
 
 
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