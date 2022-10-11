https://ria.ru/20221011/rost-1823252599.html

Венесуэла и Колумбия покажут самый высокий в Латинской Америке рост ВВП

Венесуэла и Колумбия покажут самый высокий в Латинской Америке рост ВВП - РИА Новости, 11.10.2022

Венесуэла и Колумбия покажут самый высокий в Латинской Америке рост ВВП

Самый высокий рост ВВП в текущем году среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна покажут Колумбия и Венесуэла, рост их ВВП составит 7,6% и 6%... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:12

2022-10-11T23:12

2022-10-11T23:12

экономика

латинская америка

венесуэла

колумбия

мвф

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт – РИА Новости. Самый высокий рост ВВП в текущем году среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна покажут Колумбия и Венесуэла, рост их ВВП составит 7,6% и 6% соответственно, прогнозирует МВФ.За ними следует Уругвай (5,3%), Аргентина (4%), Боливия (3,8%).Рост ВВП Бразилии составит 2,8%, Эквадора – 2,9%, Перу – 2,7%, Мексики – 2,1%, Чили – 2%, Парагвая – 0,2%, следует из октябрьского доклада МВФ.Рост ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна в целом в текущем году составит 3,5%.

https://ria.ru/20221008/lavrov-1822446582.html

латинская америка

венесуэла

колумбия

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экономика, латинская америка, венесуэла, колумбия, мвф