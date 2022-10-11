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Чавушоглу призвал Запад вести диалог с Россией - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Чавушоглу призвал Запад вести диалог с Россией
Чавушоглу призвал Запад вести диалог с Россией - РИА Новости, 11.10.2022
Чавушоглу призвал Запад вести диалог с Россией
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Запад должен говорить с Россией, без диалога с Москвой невозможно достичь договоренностей о прекращении огня. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:41
2022-10-11T12:02
россия
специальная военная операция на украине
в мире
мевлют чавушоглу
турция
ситуация в днр и лнр
нато
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Запад должен говорить с Россией, без диалога с Москвой невозможно достичь договоренностей о прекращении огня."Без диалога с Москвой невозможно достичь прекращения огня. С кем в итоге придется разговаривать, с кем договариваться? Речь идет о территориях Украины, о противоположной стороне конфликта", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TVnet.Глава турецкого МИД добавил, что Турция не присоединяется к односторонним санкциям против РФ."Это касается и России, и Ирана. Это наша позиция", - подчеркнул Чавушоглу.
https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html
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россия, в мире, мевлют чавушоглу, турция, ситуация в днр и лнр, нато
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Мевлют Чавушоглу, Турция, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
11:41 11.10.2022 (обновлено: 12:02 11.10.2022)
 
Чавушоглу призвал Запад вести диалог с Россией

Чавушоглу заявил, что без диалога с Россией невозможно договориться о прекращении огня

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Запад должен говорить с Россией, без диалога с Москвой невозможно достичь договоренностей о прекращении огня.
"Без диалога с Москвой невозможно достичь прекращения огня. С кем в итоге придется разговаривать, с кем договариваться? Речь идет о территориях Украины, о противоположной стороне конфликта", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TVnet.
Глава турецкого МИД добавил, что Турция не присоединяется к односторонним санкциям против РФ.
"Это касается и России, и Ирана. Это наша позиция", - подчеркнул Чавушоглу.
Вид на город Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 17:38Специальная военная операция на Украине
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреМевлют ЧавушоглуТурцияСитуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
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