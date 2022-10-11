https://ria.ru/20221011/rossiya-1823039103.html

Чавушоглу призвал Запад вести диалог с Россией

Чавушоглу призвал Запад вести диалог с Россией - РИА Новости, 11.10.2022

Чавушоглу призвал Запад вести диалог с Россией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Запад должен говорить с Россией, без диалога с Москвой невозможно достичь договоренностей о прекращении огня. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:41

2022-10-11T11:41

2022-10-11T12:02

россия

специальная военная операция на украине

в мире

мевлют чавушоглу

турция

ситуация в днр и лнр

нато

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Запад должен говорить с Россией, без диалога с Москвой невозможно достичь договоренностей о прекращении огня."Без диалога с Москвой невозможно достичь прекращения огня. С кем в итоге придется разговаривать, с кем договариваться? Речь идет о территориях Украины, о противоположной стороне конфликта", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TVnet.Глава турецкого МИД добавил, что Турция не присоединяется к односторонним санкциям против РФ."Это касается и России, и Ирана. Это наша позиция", - подчеркнул Чавушоглу.

https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html

россия

турция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, мевлют чавушоглу, турция, ситуация в днр и лнр, нато