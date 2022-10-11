Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Франции ответила на вопрос о дальнейших отношениях с Россией - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/rossiya-1823009609.html
Глава МИД Франции ответила на вопрос о дальнейших отношениях с Россией
Глава МИД Франции ответила на вопрос о дальнейших отношениях с Россией - РИА Новости, 11.10.2022
Глава МИД Франции ответила на вопрос о дальнейших отношениях с Россией
Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает телеканал РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:23
2022-10-11T13:00
в мире
россия
париж
мид франции‎
владимир путин
катрин колонна
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823008816_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d22dc6577da3a61af873a9e3388b05ed.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает телеканал BFMTV."Важно иметь канал связи с Владимиром Путиным", — сказала она. Министр добавила, что изоляция России была бы худшей политикой. "Сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС", — подчеркнула Колонна, добавив, что Россия всегда будет соседом Франции.Тем не менее она подчеркнула, что Франция продолжит поставлять оружие Украине. "Мы будем продолжать и наращивать нашу помощь, в том числе военную", — резюмировала КолоннаС 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221011/gaz-1822995953.html
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818775489.html
россия
париж
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823008816_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea27e776ae73fc1b3e92b9c515300f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, париж, мид франции‎, владимир путин, катрин колонна, москва
В мире, Россия, Париж, МИД Франции‎, Владимир Путин, Катрин Колонна, Москва
10:23 11.10.2022 (обновлено: 13:00 11.10.2022)
 
Глава МИД Франции ответила на вопрос о дальнейших отношениях с Россией

Глава МИД Франции Колонна выступила за диалог с Россией и против ее изоляции

© AFP 2022 / Sajjad HussainМинистр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Sajjad Hussain
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает телеканал BFMTV.

"Важно иметь канал связи с Владимиром Путиным", — сказала она.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 09:13
В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Боррель
Министр добавила, что изоляция России была бы худшей политикой.

"Сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС", — подчеркнула Колонна, добавив, что Россия всегда будет соседом Франции.

Тем не менее она подчеркнула, что Франция продолжит поставлять оружие Украине.

"Мы будем продолжать и наращивать нашу помощь, в том числе военную", — резюмировала Колонна

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 18:58Специальная военная операция на Украине
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины
 
В миреРоссияПарижМИД Франции‎Владимир ПутинКатрин КолоннаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала