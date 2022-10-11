10:23 11.10.2022 (обновлено: 13:00 11.10.2022)
Глава МИД Франции ответила на вопрос о дальнейших отношениях с Россией
Глава МИД Франции Колонна выступила за диалог с Россией и против ее изоляции
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает телеканал BFMTV.
"Важно иметь канал связи с Владимиром Путиным", — сказала она.
"Важно иметь канал связи с Владимиром Путиным", — сказала она.
Министр добавила, что изоляция России была бы худшей политикой.
"Сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС", — подчеркнула Колонна, добавив, что Россия всегда будет соседом Франции.
Тем не менее она подчеркнула, что Франция продолжит поставлять оружие Украине.
"Мы будем продолжать и наращивать нашу помощь, в том числе военную", — резюмировала Колонна
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
"Сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС", — подчеркнула Колонна, добавив, что Россия всегда будет соседом Франции.
Тем не менее она подчеркнула, что Франция продолжит поставлять оружие Украине.
"Мы будем продолжать и наращивать нашу помощь, в том числе военную", — резюмировала Колонна
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.