https://ria.ru/20221011/rossiya-1823009609.html

Глава МИД Франции ответила на вопрос о дальнейших отношениях с Россией

Глава МИД Франции ответила на вопрос о дальнейших отношениях с Россией - РИА Новости, 11.10.2022

Глава МИД Франции ответила на вопрос о дальнейших отношениях с Россией

Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает телеканал РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:23

2022-10-11T10:23

2022-10-11T13:00

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает телеканал BFMTV."Важно иметь канал связи с Владимиром Путиным", — сказала она. Министр добавила, что изоляция России была бы худшей политикой. "Сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС", — подчеркнула Колонна, добавив, что Россия всегда будет соседом Франции.Тем не менее она подчеркнула, что Франция продолжит поставлять оружие Украине. "Мы будем продолжать и наращивать нашу помощь, в том числе военную", — резюмировала КолоннаС 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/gaz-1822995953.html

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818775489.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, париж, мид франции‎, владимир путин, катрин колонна, москва