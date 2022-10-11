07:46 11.10.2022 (обновлено: 10:16 11.10.2022)
Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности
Замглавы МИД Рябков предупредил США и НАТО об опасности эскалации и столкновения с Россией
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины России придется идти на контрмеры, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера", — подчеркнул Рябков.
Он добавил, что в Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", в то время как от "руководителей разного уровня в США и Европе раздаются призывы "нанести поражение" нашей стране "на поле боя".
"Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации", — заключил Рябков.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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