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Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности - РИА Новости, 11.10.2022
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Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности
Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности - РИА Новости, 11.10.2022
Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности
Из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины России придется идти на контрмеры, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T07:46
2022-10-11T10:16
в мире
сергей рябков
россия
сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины России придется идти на контрмеры, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Он добавил, что в Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", в то время как от "руководителей разного уровня в США и Европе раздаются призывы "нанести поражение" нашей стране "на поле боя".На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сергей рябков, россия, сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Сергей Рябков, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
07:46 11.10.2022 (обновлено: 10:16 11.10.2022)
 
Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности

Замглавы МИД Рябков предупредил США и НАТО об опасности эскалации и столкновения с Россией

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины России придется идти на контрмеры, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера", — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что в Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", в то время как от "руководителей разного уровня в США и Европе раздаются призывы "нанести поражение" нашей стране "на поле боя".

"Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации", — заключил Рябков.

На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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