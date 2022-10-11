https://ria.ru/20221011/rossiya-1822987949.html

Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности

Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности - РИА Новости, 11.10.2022

Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности

Из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины России придется идти на контрмеры, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T07:46

2022-10-11T07:46

2022-10-11T10:16

в мире

сергей рябков

россия

сша

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины России придется идти на контрмеры, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Он добавил, что в Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", в то время как от "руководителей разного уровня в США и Европе раздаются призывы "нанести поражение" нашей стране "на поле боя".На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221011/plany-1822986409.html

россия

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в мире, сергей рябков, россия, сша, нато, вооруженные силы украины