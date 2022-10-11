https://ria.ru/20221011/referendum-1823025391.html
В Сирии назвали референдумы в ЛНР и ДНР свидетельством успеха России
В Сирии назвали референдумы в ЛНР и ДНР свидетельством успеха России - РИА Новости, 11.10.2022
В Сирии назвали референдумы в ЛНР и ДНР свидетельством успеха России
Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей являются свидетельством успеха России, а также... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:17
2022-10-11T11:17
2022-10-11T11:25
в мире
россия
сирия
донецкая народная республика
луганская народная республика
первый мгму имени сеченова
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей являются свидетельством успеха России, а также стимулом для других народов мира бороться за более справедливое мироустройство, заявил министр высшего образования и научных исследований Сирийской Арабской Республики Бассам Ибрагим."Я должен отдельно отметить официальное празднование, за которым с большим вниманием следили в Сирии. Я имею в виду подписание в Кремле договоров о вхождении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ по результатам всенародного референдума и волеизъявления миллионов людей. Это событие является прямым указанием не только на успехи России, но также является важным символом и стимулом для всех народов мира, которые хотят принять участие в строительстве нового, более справедливого плюралистического мирового порядка", - сказал он в ходе выступления на Международной российско-сирийской конференции по здравоохранению "Пути Авиценны" в Первом МГМУ имени Сеченова в Москве.Министр добавил, что между Россией и Сирией успешно развивается сотрудничество в области науки и образования.В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Первым МГМУ имени Сеченова министерства здравоохранения РФ и Дамасским университетом Сирийской Арабской Республики."Наше сотрудничество предусматривает ряд важных направлений, таких как квоты и стипендии для сирийских студентов, поддержка учебных и исследовательских лабораторий, их оборудование, проведение совместных научных конференций, обмен студентами, подготовка кадров, создание совместных научно-исследовательских центров и программ, поддержка кафедры русского языка в Дамасском университете", - пояснил министр.Он поблагодарил участников конференции, добавив, что "Россия - наша вторая родина", в Сирии ждут, что совместное сотрудничество продолжится, это позволит усовершенствовать кадровый потенциал медицинских учреждений как России, так и Сирии.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819819260.html
https://ria.ru/20221011/studenty-1823010518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, донецкая народная республика, луганская народная республика, первый мгму имени сеченова, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Россия, Сирия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Первый МГМУ имени Сеченова, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
11:17 11.10.2022 (обновлено: 11:25 11.10.2022)
В Сирии назвали референдумы в ЛНР и ДНР свидетельством успеха России
Сирийский министр Бассам Ибрагим назвал референдумы в ЛНР и ДНР российским успехом
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей являются свидетельством успеха России, а также стимулом для других народов мира бороться за более справедливое мироустройство, заявил министр высшего образования и научных исследований Сирийской Арабской Республики Бассам Ибрагим.
"Я должен отдельно отметить официальное празднование, за которым с большим вниманием следили в Сирии
. Я имею в виду подписание в Кремле договоров о вхождении ДНР
и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ по результатам всенародного референдума и волеизъявления миллионов людей. Это событие является прямым указанием не только на успехи России, но также является важным символом и стимулом для всех народов мира, которые хотят принять участие в строительстве нового, более справедливого плюралистического мирового порядка", - сказал он в ходе выступления на Международной российско-сирийской конференции по здравоохранению "Пути Авиценны" в Первом МГМУ имени Сеченова
в Москве
.
Министр добавил, что между Россией и Сирией успешно развивается сотрудничество в области науки и образования.
В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Первым МГМУ имени Сеченова министерства здравоохранения РФ и Дамасским университетом Сирийской Арабской Республики.
"Наше сотрудничество предусматривает ряд важных направлений, таких как квоты и стипендии для сирийских студентов, поддержка учебных и исследовательских лабораторий, их оборудование, проведение совместных научных конференций, обмен студентами, подготовка кадров, создание совместных научно-исследовательских центров и программ, поддержка кафедры русского языка в Дамасском университете", - пояснил министр.
Он поблагодарил участников конференции, добавив, что "Россия - наша вторая родина", в Сирии ждут, что совместное сотрудничество продолжится, это позволит усовершенствовать кадровый потенциал медицинских учреждений как России, так и Сирии.