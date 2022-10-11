https://ria.ru/20221011/rebenok-1823133913.html

Ребенка, забытого в подмосковном автобусе, вернули родителям

Ребенка, забытого в подмосковном автобусе, вернули родителям - РИА Новости, 11.10.2022

Ребенка, забытого в подмосковном автобусе, вернули родителям

Ребенка, забытого в общественном транспорте городского округа Подольск Московской области, вернули родителям, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:31

2022-10-11T15:31

2022-10-11T15:31

новости подмосковья

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подольск

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ребенка, забытого в общественном транспорте городского округа Подольск Московской области, вернули родителям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Инцидент произошел во вторник на маршруте №1 "Станция МЦД Подольск – Цементный завод". Женщина с трехлетним сыном села в автобус, в пути ребенок уснул, мама вышла на остановке, не заметив отсутствие мальчика. Пассажирка обратилась в Мострансавто, сотрудники которого оперативно связались с водителями, работающими на маршруте, и в оперативном режиме установили местонахождение ребенка.В ведомстве добавили, что родитель оперативно прибыл на конечную остановку и поблагодарил работников предприятия за помощь.

https://ria.ru/20220714/standarty-1802457026.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

мострансавто, московская область (подмосковье), подольск