Ребенка, забытого в подмосковном автобусе, вернули родителям
© Depositphotos / nicoletaionescuМать с ребенком возле окна
© Depositphotos / nicoletaionescu
Мать с ребенком возле окна. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ребенка, забытого в общественном транспорте городского округа Подольск Московской области, вернули родителям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Инцидент произошел во вторник на маршруте №1 "Станция МЦД Подольск – Цементный завод". Женщина с трехлетним сыном села в автобус, в пути ребенок уснул, мама вышла на остановке, не заметив отсутствие мальчика. Пассажирка обратилась в Мострансавто, сотрудники которого оперативно связались с водителями, работающими на маршруте, и в оперативном режиме установили местонахождение ребенка.
"Юный пассажир был в автобусе на конечной остановке. Он ждал маму вместе с сотрудниками компании на автостанции. Ребенок был спокоен и находился в хорошем настроении. В ожидании родителей он рисовал вместе с сотрудниками автостанции", - говорится в сообщении со ссылкой на Мострансавто.
В ведомстве добавили, что родитель оперативно прибыл на конечную остановку и поблагодарил работников предприятия за помощь.