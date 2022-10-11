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Ребенка, забытого в подмосковном автобусе, вернули родителям - РИА Новости, 11.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221011/rebenok-1823133913.html
Ребенка, забытого в подмосковном автобусе, вернули родителям
Ребенка, забытого в подмосковном автобусе, вернули родителям - РИА Новости, 11.10.2022
Ребенка, забытого в подмосковном автобусе, вернули родителям
Ребенка, забытого в общественном транспорте городского округа Подольск Московской области, вернули родителям, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:31
2022-10-11T15:31
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
подольск
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ребенка, забытого в общественном транспорте городского округа Подольск Московской области, вернули родителям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Инцидент произошел во вторник на маршруте №1 "Станция МЦД Подольск – Цементный завод". Женщина с трехлетним сыном села в автобус, в пути ребенок уснул, мама вышла на остановке, не заметив отсутствие мальчика. Пассажирка обратилась в Мострансавто, сотрудники которого оперативно связались с водителями, работающими на маршруте, и в оперативном режиме установили местонахождение ребенка.В ведомстве добавили, что родитель оперативно прибыл на конечную остановку и поблагодарил работников предприятия за помощь.
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мострансавто, московская область (подмосковье), подольск
Новости Подмосковья, Мострансавто, Московская область (Подмосковье), Подольск
15:31 11.10.2022
 

Ребенка, забытого в подмосковном автобусе, вернули родителям

© Depositphotos / nicoletaionescuМать с ребенком возле окна
Мать с ребенком возле окна - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / nicoletaionescu
Мать с ребенком возле окна. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ребенка, забытого в общественном транспорте городского округа Подольск Московской области, вернули родителям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Инцидент произошел во вторник на маршруте №1 "Станция МЦД Подольск – Цементный завод". Женщина с трехлетним сыном села в автобус, в пути ребенок уснул, мама вышла на остановке, не заметив отсутствие мальчика. Пассажирка обратилась в Мострансавто, сотрудники которого оперативно связались с водителями, работающими на маршруте, и в оперативном режиме установили местонахождение ребенка.
"Юный пассажир был в автобусе на конечной остановке. Он ждал маму вместе с сотрудниками компании на автостанции. Ребенок был спокоен и находился в хорошем настроении. В ожидании родителей он рисовал вместе с сотрудниками автостанции", - говорится в сообщении со ссылкой на Мострансавто.
В ведомстве добавили, что родитель оперативно прибыл на конечную остановку и поблагодарил работников предприятия за помощь.
Городской автобус Мострансавто - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:21Новости Подмосковья
Стандарты работы водителей ввели в общественном транспорте Подмосковья
 
Новости ПодмосковьяМострансавтоМосковская область (Подмосковье)Подольск
 
 
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