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СМИ узнали о плане британской разведки по уничтожению Крымского моста - РИА Новости, 11.10.2022
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СМИ узнали о плане британской разведки по уничтожению Крымского моста
СМИ узнали о плане британской разведки по уничтожению Крымского моста - РИА Новости, 11.10.2022
СМИ узнали о плане британской разведки по уничтожению Крымского моста
Сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста, сообщил портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:16
2022-10-11T19:25
чп на крымском мосту
нато
британская разведывательная служба mi6
национальный антитеррористический комитет рф
россия
черное море
украина
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста, сообщил портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником."Grayzone получил презентацию от апреля 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки, в которой подробно излагается план подрыва Керченского (Крымского. — Прим. ред.) моста &lt;...&gt; при участии специально подготовленных украинских солдат", — пишет издание.Отмечается, что план составил военный Хью Уордом по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. В документе описываются стратегии, которые должны помочь Украине "создавать угрозу Военно-морским силам России" в Черном море.Уорд предложил уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами или беспилотными подводными аппаратами.По информации портала, Донелли также переслал проект Уорда бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его украинским властям. Как отмечает издание, он раньше был совладельцем компании Bulcommerce KS, игравшей роль посредника в поставках оружия и боеприпасов из Болгарии на Украину для карательной операции Киева в Донбассе. Из переписки Буткявичюса с Донелли следует, что экс-министр также поддерживает связь с сотрудником британской внешней разведки MI6 Гайем Спиндлером.Уорд, с которым связался портал, не отрицает участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтвердил его. Военный сказал, что сначала должен переговорить с Донелли.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным Следственного комитета, из-за происшествия погибли три человека. Как рассказали в ведомстве, взрыв организовали спецслужбы Украины.В понедельник президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза назвал ЧП на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Поэтому российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, пояснил президент.
https://ria.ru/20221011/obse-1823189522.html
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чп на крымском мосту, нато, британская разведывательная служба mi6, национальный антитеррористический комитет рф, россия, черное море, украина, владимир путин, в мире
ЧП на Крымском мосту, НАТО, Британская разведывательная служба MI6, Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Черное море, Украина, Владимир Путин, В мире
18:16 11.10.2022 (обновлено: 19:25 11.10.2022)
 
СМИ узнали о плане британской разведки по уничтожению Крымского моста

Grayzone: британская разведка в апреле составила план по уничтожению Крымского моста

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Вестминстерский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста, сообщил портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником.
"Grayzone получил презентацию от апреля 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки, в которой подробно излагается план подрыва Керченского (Крымского. — Прим. ред.) моста <...> при участии специально подготовленных украинских солдат", — пишет издание.
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Отмечается, что план составил военный Хью Уордом по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. В документе описываются стратегии, которые должны помочь Украине "создавать угрозу Военно-морским силам России" в Черном море.
Уорд предложил уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами или беспилотными подводными аппаратами.
По информации портала, Донелли также переслал проект Уорда бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его украинским властям. Как отмечает издание, он раньше был совладельцем компании Bulcommerce KS, игравшей роль посредника в поставках оружия и боеприпасов из Болгарии на Украину для карательной операции Киева в Донбассе. Из переписки Буткявичюса с Донелли следует, что экс-министр также поддерживает связь с сотрудником британской внешней разведки MI6 Гайем Спиндлером.
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Уорд, с которым связался портал, не отрицает участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтвердил его. Военный сказал, что сначала должен переговорить с Донелли.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным Следственного комитета, из-за происшествия погибли три человека. Как рассказали в ведомстве, взрыв организовали спецслужбы Украины.
В понедельник президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза назвал ЧП на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Поэтому российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, пояснил президент.
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ЧП на Крымском мостуНАТОБританская разведывательная служба MI6Национальный антитеррористический комитет РФРоссияЧерное мореУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
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