https://ria.ru/20221011/raketa-1823239345.html

Следователи СК нашли на месте обстрела центра Донецка натовскую ракету

Следователи СК нашли на месте обстрела центра Донецка натовскую ракету - РИА Новости, 11.10.2022

Следователи СК нашли на месте обстрела центра Донецка натовскую ракету

Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела центра Донецка американскую ракету класса воздух-земля, передает... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:27

2022-10-11T21:27

2022-10-11T21:27

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела центра Донецка американскую ракету класса воздух-земля, передает корреспондент РИА Новости."Все найденные на месте прилета осколки и детали будут отправлены на баллистическую экспертизу и приобщены к материалам уголовного дела о военных преступлениях киевского режима", - сообщил представитель следственно-оперативной группы.Обстрел центра города произошел в 18.30 во вторник. В близлежащих домах после взрыва боеприпаса выбило окна, в квартале погас свет. На место прилета оперативно прибыли представители следствия, МЧС и пожарной службы. По предварительным данным, жертв нет.

https://ria.ru/20221010/sk-1822941587.html

донецк (днр)

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)