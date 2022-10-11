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Следователи СК нашли на месте обстрела центра Донецка натовскую ракету - РИА Новости, 11.10.2022
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Следователи СК нашли на месте обстрела центра Донецка натовскую ракету
Следователи СК нашли на месте обстрела центра Донецка натовскую ракету - РИА Новости, 11.10.2022
Следователи СК нашли на месте обстрела центра Донецка натовскую ракету
Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела центра Донецка американскую ракету класса воздух-земля, передает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:27
2022-10-11T21:27
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела центра Донецка американскую ракету класса воздух-земля, передает корреспондент РИА Новости."Все найденные на месте прилета осколки и детали будут отправлены на баллистическую экспертизу и приобщены к материалам уголовного дела о военных преступлениях киевского режима", - сообщил представитель следственно-оперативной группы.Обстрел центра города произошел в 18.30 во вторник. В близлежащих домах после взрыва боеприпаса выбило окна, в квартале погас свет. На место прилета оперативно прибыли представители следствия, МЧС и пожарной службы. По предварительным данным, жертв нет.
https://ria.ru/20221010/sk-1822941587.html
донецк (днр)
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донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Донецк (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:27 11.10.2022
 
Следователи СК нашли на месте обстрела центра Донецка натовскую ракету

Следователи СК нашли на месте обстрела центра Донецка натовскую ракету класса воздух-земля

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР
Сотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела центра Донецка американскую ракету класса воздух-земля, передает корреспондент РИА Новости.
"Все найденные на месте прилета осколки и детали будут отправлены на баллистическую экспертизу и приобщены к материалам уголовного дела о военных преступлениях киевского режима", - сообщил представитель следственно-оперативной группы.
Обстрел центра города произошел в 18.30 во вторник. В близлежащих домах после взрыва боеприпаса выбило окна, в квартале погас свет. На место прилета оперативно прибыли представители следствия, МЧС и пожарной службы. По предварительным данным, жертв нет.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:42
СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ
 
Донецк (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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