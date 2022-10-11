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В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS скоро прибудут на Украину
В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS скоро прибудут на Украину - РИА Новости, 11.10.2022
В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS скоро прибудут на Украину
Первые передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMAS поставят на Украину в ближайшее время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:54
2022-10-11T19:54
2022-10-11T20:54
в мире
украина
сша
джон кирби
специальная военная операция на украине
владимир путин
войска воздушно-космической обороны
нато
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Первые передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMAS поставят на Украину в ближайшее время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.После начала российской спецоперации США и союзники по НАТО начали накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, украина, сша, джон кирби, владимир путин, войска воздушно-космической обороны, нато
В мире, Украина, США, Джон Кирби, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Войска воздушно-космической обороны, НАТО
19:54 11.10.2022 (обновлено: 20:54 11.10.2022)
В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS скоро прибудут на Украину
Координатор Совбеза США Кирби заявил о скорой поставке комплексов ПВО NASAMS на Украину