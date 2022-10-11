Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS скоро прибудут на Украину - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/pvo-1823224067.html
В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS скоро прибудут на Украину
В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS скоро прибудут на Украину - РИА Новости, 11.10.2022
В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS скоро прибудут на Украину
Первые передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMAS поставят на Украину в ближайшее время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:54
2022-10-11T20:54
в мире
украина
сша
джон кирби
специальная военная операция на украине
владимир путин
войска воздушно-космической обороны
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819423142_0:216:2480:1611_1920x0_80_0_0_97c55c50ccd5c2a3fbc9ad554b512614.jpg
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Первые передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMAS поставят на Украину в ближайшее время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.После начала российской спецоперации США и союзники по НАТО начали накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/germaniya-1823205483.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819423142_198:0:2402:1653_1920x0_80_0_0_e25dc763ec6ccc48381380236c2a5414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джон кирби, владимир путин, войска воздушно-космической обороны, нато
В мире, Украина, США, Джон Кирби, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Войска воздушно-космической обороны, НАТО
19:54 11.10.2022 (обновлено: 20:54 11.10.2022)
 
В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS скоро прибудут на Украину

Координатор Совбеза США Кирби заявил о скорой поставке комплексов ПВО NASAMS на Украину

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Первые передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMAS поставят на Украину в ближайшее время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Мы отслеживаем доставку первых двух NASAMS туда в самом ближайшем будущем", — сообщил он.
После начала российской спецоперации США и союзники по НАТО начали накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:28В мире
Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжон КирбиВладимир ПутинВойска воздушно-космической обороныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала