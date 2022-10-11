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Системы ПВО в Херсонской области сбили 15 украинских ракет HIMARS - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/pvo-1823085824.html
Системы ПВО в Херсонской области сбили 15 украинских ракет HIMARS
Системы ПВО в Херсонской области сбили 15 украинских ракет HIMARS - РИА Новости, 11.10.2022
Системы ПВО в Херсонской области сбили 15 украинских ракет HIMARS
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников, 15 снарядов РСЗО HIMARS, а также шесть противорадарных ракет HARM, сообщили во... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:17
2022-10-11T14:14
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников, 15 снарядов РСЗО HIMARS, а также шесть противорадарных ракет HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный аппарат "Свитчблэйд-600", в районах населенных пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Мыловое и Борозенское Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и шесть противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области.
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россия, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , В мире
13:17 11.10.2022 (обновлено: 14:14 11.10.2022)
 
Системы ПВО в Херсонской области сбили 15 украинских ракет HIMARS

Минобороны: системы ПВО в Херсонской области сбили 15 ракет HIMARS и шесть HARM ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМногоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4
Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4 - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости
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Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников, 15 снарядов РСЗО HIMARS, а также шесть противорадарных ракет HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный аппарат "Свитчблэйд-600", в районах населенных пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Мыловое и Борозенское Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и шесть противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области.
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