https://ria.ru/20221011/putin-1823160819.html

Орбан раскрыл, что ему сказал Путин перед спецоперацией на Украине

Орбан раскрыл, что ему сказал Путин перед спецоперацией на Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Орбан раскрыл, что ему сказал Путин перед спецоперацией на Украине

Незадолго до спецоперации президент России Владимир Путин заявил о намерении предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс, заявил... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:43

2022-10-11T16:43

2022-10-11T17:45

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Незадолго до спецоперации президент России Владимир Путин заявил о намерении предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Berliner Zeitung. "Я был в Москве 5 февраля, и Путин сказал мне, что сделает все, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО", — заявил премьер Венгрии. Кроме того, он выразил уверенность, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель могла бы предотвратить конфликт. По его словам, она уже ранее проявила себя как сильный лидер, когда в 2014 году смогла не дать разгореться серьезному противостоянию. "Если бы Ангела Меркель оставалась канцлером Германии, сегодня не было бы российско-украинского конфликта", — резюмировал Орбан. С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823125395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, виктор орбан, украина, россия, венгрия, нато