16:43 11.10.2022 (обновлено: 17:45 11.10.2022)
Орбан раскрыл, что ему сказал Путин перед спецоперацией на Украине
Орбан: Путин сказал, что сделает все, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Незадолго до спецоперации президент России Владимир Путин заявил о намерении предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Berliner Zeitung.
"Я был в Москве 5 февраля, и Путин сказал мне, что сделает все, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО", — заявил премьер Венгрии.
"Я был в Москве 5 февраля, и Путин сказал мне, что сделает все, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО", — заявил премьер Венгрии.
Кроме того, он выразил уверенность, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель могла бы предотвратить конфликт. По его словам, она уже ранее проявила себя как сильный лидер, когда в 2014 году смогла не дать разгореться серьезному противостоянию.
"Если бы Ангела Меркель оставалась канцлером Германии, сегодня не было бы российско-украинского конфликта", — резюмировал Орбан.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
"Если бы Ангела Меркель оставалась канцлером Германии, сегодня не было бы российско-украинского конфликта", — резюмировал Орбан.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.