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Орбан раскрыл, что ему сказал Путин перед спецоперацией на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Орбан раскрыл, что ему сказал Путин перед спецоперацией на Украине
Орбан раскрыл, что ему сказал Путин перед спецоперацией на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Орбан раскрыл, что ему сказал Путин перед спецоперацией на Украине
Незадолго до спецоперации президент России Владимир Путин заявил о намерении предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс, заявил... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:43
2022-10-11T17:45
в мире
владимир путин
виктор орбан
украина
россия
венгрия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Незадолго до спецоперации президент России Владимир Путин заявил о намерении предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Berliner Zeitung. "Я был в Москве 5 февраля, и Путин сказал мне, что сделает все, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО", — заявил премьер Венгрии. Кроме того, он выразил уверенность, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель могла бы предотвратить конфликт. По его словам, она уже ранее проявила себя как сильный лидер, когда в 2014 году смогла не дать разгореться серьезному противостоянию. "Если бы Ангела Меркель оставалась канцлером Германии, сегодня не было бы российско-украинского конфликта", — резюмировал Орбан. С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823125395.html
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в мире, владимир путин, виктор орбан, украина, россия, венгрия, нато
В мире, Владимир Путин, Виктор Орбан, Украина, Россия, Венгрия, НАТО
16:43 11.10.2022 (обновлено: 17:45 11.10.2022)
 
Орбан раскрыл, что ему сказал Путин перед спецоперацией на Украине

Орбан: Путин сказал, что сделает все, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Незадолго до спецоперации президент России Владимир Путин заявил о намерении предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Berliner Zeitung.

"Я был в Москве 5 февраля, и Путин сказал мне, что сделает все, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО", — заявил премьер Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине
Кроме того, он выразил уверенность, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель могла бы предотвратить конфликт. По его словам, она уже ранее проявила себя как сильный лидер, когда в 2014 году смогла не дать разгореться серьезному противостоянию.

"Если бы Ангела Меркель оставалась канцлером Германии, сегодня не было бы российско-украинского конфликта", — резюмировал Орбан.

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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