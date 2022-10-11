https://ria.ru/20221011/putin-1823135159.html
В Кремле рассказали о графике президента на ближайшие дни
В Кремле рассказали о графике президента на ближайшие дни - РИА Новости, 11.10.2022
В Кремле рассказали о графике президента на ближайшие дни
Президент РФ Владимир Путин в среду отправится в Астану после серии встреч и совещаний, там будет работать в четверг и пятницу, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:28
2022-10-11T15:28
2022-10-11T15:28
политика
владимир путин
россия
турция
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду отправится в Астану после серии встреч и совещаний, там будет работать в четверг и пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра, ну, фактически ночью после целой серии непубличных контактов, встреч и совещаний президент отправится в Астану, где будет работать в четверг и пятницу", - сказал Песков журналистам.На четверг намечена встреча Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, на ней будут обсуждаться и Украина, и двусторонние отношения.
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823111044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, турция, украина, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Турция, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о графике президента на ближайшие дни
Президент России Путин в среду отправится в Астану, где будет работать в четверг и пятницу