https://ria.ru/20221011/putin-1823135159.html

В Кремле рассказали о графике президента на ближайшие дни

В Кремле рассказали о графике президента на ближайшие дни - РИА Новости, 11.10.2022

В Кремле рассказали о графике президента на ближайшие дни

Президент РФ Владимир Путин в среду отправится в Астану после серии встреч и совещаний, там будет работать в четверг и пятницу, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:28

2022-10-11T15:28

2022-10-11T15:28

политика

владимир путин

россия

турция

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду отправится в Астану после серии встреч и совещаний, там будет работать в четверг и пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра, ну, фактически ночью после целой серии непубличных контактов, встреч и совещаний президент отправится в Астану, где будет работать в четверг и пятницу", - сказал Песков журналистам.На четверг намечена встреча Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, на ней будут обсуждаться и Украина, и двусторонние отношения.

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823111044.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, россия, турция, украина, дмитрий песков