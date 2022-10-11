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Путин в среду выступит на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 11.10.2022
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Путин в среду выступит на Российской энергетической неделе
Путин в среду выступит на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 11.10.2022
Путин в среду выступит на Российской энергетической неделе
Президент России Владимир Путин выступит в среду на Российской энергетической неделе, это очень важное мероприятие, а выступление будет интересное, сообщил... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:36
2022-10-11T15:11
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
владимир путин
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в среду на Российской энергетической неделе, это очень важное мероприятие, а выступление будет интересное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра президент будет выступать на РЭНе, Российской энергетической неделе. Как всегда, очень важное представительное мероприятие, там есть и зарубежные гости, естественно, и представители нашего ТЭКа, выступление президента всегда более чем интересно на этом мероприятии, еще раз повторяю, мероприятие ежегодное", - сказал Песков журналистам.В пресс-службе Кремля сообщили, что в форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, эксперты в сфере энергетики."В рамках официальной программы запланированы панельные сессии, круглые столы и деловые мероприятия с ключевыми игроками отрасли", - добавляется в сообщении.
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россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, владимир путин, дмитрий песков, экономика
Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика
14:36 11.10.2022 (обновлено: 15:11 11.10.2022)
 
Путин в среду выступит на Российской энергетической неделе

Песков заявил, что Путин в среду выступит на Российской энергетической неделе

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в среду на Российской энергетической неделе, это очень важное мероприятие, а выступление будет интересное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра президент будет выступать на РЭНе, Российской энергетической неделе. Как всегда, очень важное представительное мероприятие, там есть и зарубежные гости, естественно, и представители нашего ТЭКа, выступление президента всегда более чем интересно на этом мероприятии, еще раз повторяю, мероприятие ежегодное", - сказал Песков журналистам.
В пресс-службе Кремля сообщили, что в форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, эксперты в сфере энергетики.
"В рамках официальной программы запланированы панельные сессии, круглые столы и деловые мероприятия с ключевыми игроками отрасли", - добавляется в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:10
Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели"
 
РоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022Владимир ПутинДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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