https://ria.ru/20221011/putin-1823116656.html

Путин в среду выступит на Российской энергетической неделе

Путин в среду выступит на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 11.10.2022

Путин в среду выступит на Российской энергетической неделе

Президент России Владимир Путин выступит в среду на Российской энергетической неделе, это очень важное мероприятие, а выступление будет интересное, сообщил... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:36

2022-10-11T14:36

2022-10-11T15:11

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

владимир путин

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в среду на Российской энергетической неделе, это очень важное мероприятие, а выступление будет интересное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра президент будет выступать на РЭНе, Российской энергетической неделе. Как всегда, очень важное представительное мероприятие, там есть и зарубежные гости, естественно, и представители нашего ТЭКа, выступление президента всегда более чем интересно на этом мероприятии, еще раз повторяю, мероприятие ежегодное", - сказал Песков журналистам.В пресс-службе Кремля сообщили, что в форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, эксперты в сфере энергетики."В рамках официальной программы запланированы панельные сессии, круглые столы и деловые мероприятия с ключевыми игроками отрасли", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221010/forum-1822729080.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, владимир путин, дмитрий песков, экономика