https://ria.ru/20221011/puteshestviya-1822872334.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре - РИА Новости, 11.10.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре

Определены самые востребованные у пользователей маршруты для поездок на автобусе в первый месяц осени, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T00:47

2022-10-11T00:47

2022-10-11T00:47

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные у пользователей маршруты для поездок на автобусе в первый месяц осени, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований за сентябрь и выяснили, что 85 процентов билетов были куплены для путешествий по РФ. Средний чек составил 1042 рубля за проездной документ в одну сторону.Самым популярным стал маршрут из Москвы в Ростов-на-Дону, он обходился в среднем в сумму около двух тысяч рублей.Также в топ-5 самых востребованных автобусных маршрутов по России вошли рейсы из Москвы в Переславль-Залесский, Воронеж, Киржач и Рязань.Высоким спросом пользовались поездки по южным направлениям, причем как из столицы на юг, например, в Симферополь, так и по побережью — внутри Краснодарского края. Так, в число двадцати самых востребованных попали маршруты из Краснодара в Анапу, Геленджик, Новороссийск и между ними.

https://ria.ru/20221008/rybinsk-1822120008.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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