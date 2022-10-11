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Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре - РИА Новости, 11.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221011/puteshestviya-1822872334.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре - РИА Новости, 11.10.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре
Определены самые востребованные у пользователей маршруты для поездок на автобусе в первый месяц осени, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T00:47
2022-10-11T00:47
туризм
туризм
новости - туризм
ростов-на-дону
отдых в россии
москва
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные у пользователей маршруты для поездок на автобусе в первый месяц осени, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований за сентябрь и выяснили, что 85 процентов билетов были куплены для путешествий по РФ. Средний чек составил 1042 рубля за проездной документ в одну сторону.Самым популярным стал маршрут из Москвы в Ростов-на-Дону, он обходился в среднем в сумму около двух тысяч рублей.Также в топ-5 самых востребованных автобусных маршрутов по России вошли рейсы из Москвы в Переславль-Залесский, Воронеж, Киржач и Рязань.Высоким спросом пользовались поездки по южным направлениям, причем как из столицы на юг, например, в Симферополь, так и по побережью — внутри Краснодарского края. Так, в число двадцати самых востребованных попали маршруты из Краснодара в Анапу, Геленджик, Новороссийск и между ними.
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туризм, новости - туризм, ростов-на-дону, отдых в россии, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ростов-на-Дону, отдых в России, Москва
00:47 11.10.2022
 
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в сентябре

Туту.ру: Ростов-на-Дону — самое популярное направление для поездок на автобусе в сентябре

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРоссийские туристы в Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные у пользователей маршруты для поездок на автобусе в первый месяц осени, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований за сентябрь и выяснили, что 85 процентов билетов были куплены для путешествий по РФ. Средний чек составил 1042 рубля за проездной документ в одну сторону.
Самым популярным стал маршрут из Москвы в Ростов-на-Дону, он обходился в среднем в сумму около двух тысяч рублей.
Также в топ-5 самых востребованных автобусных маршрутов по России вошли рейсы из Москвы в Переславль-Залесский, Воронеж, Киржач и Рязань.
Высоким спросом пользовались поездки по южным направлениям, причем как из столицы на юг, например, в Симферополь, так и по побережью — внутри Краснодарского края. Так, в число двадцати самых востребованных попали маршруты из Краснодара в Анапу, Геленджик, Новороссийск и между ними.
Вид на музей и Волжский мост Рыбинск - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 08:00Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРостов-на-Донуотдых в РоссииМосква
 
 
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