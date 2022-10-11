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В новосибирском селе восьмилетний мальчик умер после урока физкультуры - РИА Новости, 11.10.2022
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В новосибирском селе восьмилетний мальчик умер после урока физкультуры
В новосибирском селе восьмилетний мальчик умер после урока физкультуры - РИА Новости, 11.10.2022
В новосибирском селе восьмилетний мальчик умер после урока физкультуры
Восьмилетний ученик школы в селе Сокур (Новосибирская область) умер по дороге в больницу после того, как ему стало плохо на уроке физкультуры, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T07:05
2022-10-11T11:18
происшествия
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
мошковский район
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НОВОСИБИРСК, 11 окт — РИА Новости. Восьмилетний ученик школы в селе Сокур (Новосибирская область) умер по дороге в больницу после того, как ему стало плохо на уроке физкультуры, сообщает региональный главк Следственного комитета.По данным следствия, инцидент произошел 10 октября в Сокурской средней школе Мошковского района. Мальчик вместе с одноклассниками выполнял разминочные упражнения, почувствовал себя плохо и упал. Учитель сразу же вызвал скорую помощь, но ребенок скончался прежде, чем его довезли до больницы.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей"."В настоящее время следователем допрашиваются родственники погибшего ребенка, педагогический коллектив, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в СК.В Министерстве образования Новосибирской области сообщили, что создали рабочую группу, которая вместе с управлением образования Мошковского района проводит служебное расследование. Школьникам, педагогам и родителям оказывают необходимую психологическую помощь.
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россия
новосибирская область
мошковский район
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происшествия, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), мошковский район
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Мошковский район
07:05 11.10.2022 (обновлено: 11:18 11.10.2022)
 
В новосибирском селе восьмилетний мальчик умер после урока физкультуры

В селе Сокур под Новосибирском восьмилетний мальчик умер после урока физкультуры

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 окт — РИА Новости. Восьмилетний ученик школы в селе Сокур (Новосибирская область) умер по дороге в больницу после того, как ему стало плохо на уроке физкультуры, сообщает региональный главк Следственного комитета.
По данным следствия, инцидент произошел 10 октября в Сокурской средней школе Мошковского района. Мальчик вместе с одноклассниками выполнял разминочные упражнения, почувствовал себя плохо и упал. Учитель сразу же вызвал скорую помощь, но ребенок скончался прежде, чем его довезли до больницы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".
"В настоящее время следователем допрашиваются родственники погибшего ребенка, педагогический коллектив, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в СК.
В Министерстве образования Новосибирской области сообщили, что создали рабочую группу, которая вместе с управлением образования Мошковского района проводит служебное расследование. Школьникам, педагогам и родителям оказывают необходимую психологическую помощь.
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ПроисшествияРоссияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)Мошковский район
 
 
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