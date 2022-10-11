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Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-2025 годы - РИА Новости, 11.10.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221011/prognoz-1823166198.html
Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-2025 годы
Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-2025 годы - РИА Новости, 11.10.2022
Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-2025 годы
Правительство Тверской области во вторник рассмотрело прогноз социально-экономического развития Верхневолжья на 2023 год и на период до 2025 года, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:56
2022-10-11T16:56
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 11 окт – РИА Новости. Правительство Тверской области во вторник рассмотрело прогноз социально-экономического развития Верхневолжья на 2023 год и на период до 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.В соответствии с прогнозом, в 2023 году индекс физического объёма валового регионального продукта должен вырасти до 102,7%, объем ВРП – до 657,8 миллиарда рублей. Планируемый индекс промышленного производства – 102,7%.Ожидается, что индекс производства сельскохозяйственной продукции в следующем году составит 117,2%, объемы производства достигнут 68 миллиардов рублей - почти на 10% больше, чем в 2022 году.В прогнозе заложен рост в следующем году индекса физического объема работ в сфере "Строительство" до 102,3%. Ожидаемый объем инвестиций – 105,5 миллиардов рублей или на 15,4 миллиарда рублей больше, чем в текущем году.Глава региона отметил значимую роль промышленного сектора Верхневолжья в обеспечении технологического суверенитета страны.
https://ria.ru/20220621/stroitelstvo-1797101353.html
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игорь руденя, экономика
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика
16:56 11.10.2022
 

Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-2025 годы

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-25 годы
Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-25 годы - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 11 окт – РИА Новости. Правительство Тверской области во вторник рассмотрело прогноз социально-экономического развития Верхневолжья на 2023 год и на период до 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В соответствии с прогнозом, в 2023 году индекс физического объёма валового регионального продукта должен вырасти до 102,7%, объем ВРП – до 657,8 миллиарда рублей. Планируемый индекс промышленного производства – 102,7%.
Ожидается, что индекс производства сельскохозяйственной продукции в следующем году составит 117,2%, объемы производства достигнут 68 миллиардов рублей - почти на 10% больше, чем в 2022 году.
В прогнозе заложен рост в следующем году индекса физического объема работ в сфере "Строительство" до 102,3%. Ожидаемый объем инвестиций – 105,5 миллиардов рублей или на 15,4 миллиарда рублей больше, чем в текущем году.
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"Сегодня ряд отраслей региона находится в состоянии качественного экономического развития. Важно приложить дополнительные усилия в сфере строительства, в социальном секторе и демографии", – отметил на заседании губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона отметил значимую роль промышленного сектора Верхневолжья в обеспечении технологического суверенитета страны.
"Важным элементом является максимальное количество предприятий Тверской области, вовлеченных в реализацию национальных проектов. Даже в непростой ситуации необходимо обеспечить драйверы роста. Мы являемся одним из ключевых субъектов ЦФО в подготовке граждан в рамках частичной мобилизации. В том числе, задачи решаются с привлечением региональных предприятий", - сказал Руденя.
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