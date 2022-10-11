https://ria.ru/20221011/prognoz-1823166198.html

Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-2025 годы

Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-2025 годы - РИА Новости, 11.10.2022

Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-2025 годы

Правительство Тверской области во вторник рассмотрело прогноз социально-экономического развития Верхневолжья на 2023 год и на период до 2025 года, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:56

2022-10-11T16:56

2022-10-11T16:56

тверская область

игорь руденя

экономика

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ТВЕРЬ, 11 окт – РИА Новости. Правительство Тверской области во вторник рассмотрело прогноз социально-экономического развития Верхневолжья на 2023 год и на период до 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.В соответствии с прогнозом, в 2023 году индекс физического объёма валового регионального продукта должен вырасти до 102,7%, объем ВРП – до 657,8 миллиарда рублей. Планируемый индекс промышленного производства – 102,7%.Ожидается, что индекс производства сельскохозяйственной продукции в следующем году составит 117,2%, объемы производства достигнут 68 миллиардов рублей - почти на 10% больше, чем в 2022 году.В прогнозе заложен рост в следующем году индекса физического объема работ в сфере "Строительство" до 102,3%. Ожидаемый объем инвестиций – 105,5 миллиардов рублей или на 15,4 миллиарда рублей больше, чем в текущем году.Глава региона отметил значимую роль промышленного сектора Верхневолжья в обеспечении технологического суверенитета страны.

https://ria.ru/20220621/stroitelstvo-1797101353.html

https://ria.ru/20220913/modernizatsiya-1816524896.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, экономика