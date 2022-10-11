23:06 11.10.2022 (обновлено: 23:08 11.10.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы совместные проекты
МИД: Лавров и глава МИД Венесуэлы Фария обсудили реализацию совместных проектов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фария в ходе встречи в Москве во вторник обсудили ход реализации совместных проектов, а также согласовали шаги по наращиванию двусторонних связей в ряде областей, сообщили в российском дипведомстве.
"Министры отметили динамичное развитие политического диалога и практического сотрудничества в русле отношений стратегического партнерства. Обсудили ход реализации совместных проектов, согласовали шаги по наращиванию двусторонних связей в различных областях", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Также в развитие договоренностей, достигнутых в ходе недавней встречи "на полях" недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, стороны "условились о дальнейшем укреплении внешнеполитической координации в различных многосторонних форматах в интересах формирования более справедливого, демократичного миропорядка, основанного на уважении принципов и норм международного права".
"С российской стороны даны необходимые разъяснения в связи с состоявшимся принятием ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации в соответствии с реализованным правом этих регионов на самоопределение", - подчеркнули в МИД РФ.
"Выражено решительное осуждение незаконных односторонних принудительных мер, применяемых в качестве инструмента вмешательства в дела суверенных государств. С российской стороны подтверждена поддержка усилий боливарианских властей по укреплению политической и экономической стабильности в стране", - добавили в ведомстве.
Российская сторона в контексте обсуждения ситуации в Латинской Америке и Карибском бассейне выразила желание развивать взаимоуважительный диалог и сотрудничество со всеми странами региона в конструктивном ключе, на основе обоюдовыгодного сопряжения интересов.