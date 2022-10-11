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Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы совместные проекты

Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы совместные проекты - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы совместные проекты

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фария в ходе встречи в Москве во вторник обсудили ход реализации совместных проектов, а... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:06

2022-10-11T23:06

2022-10-11T23:08

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фария в ходе встречи в Москве во вторник обсудили ход реализации совместных проектов, а также согласовали шаги по наращиванию двусторонних связей в ряде областей, сообщили в российском дипведомстве.Также в развитие договоренностей, достигнутых в ходе недавней встречи "на полях" недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, стороны "условились о дальнейшем укреплении внешнеполитической координации в различных многосторонних форматах в интересах формирования более справедливого, демократичного миропорядка, основанного на уважении принципов и норм международного права"."С российской стороны даны необходимые разъяснения в связи с состоявшимся принятием ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации в соответствии с реализованным правом этих регионов на самоопределение", - подчеркнули в МИД РФ."Выражено решительное осуждение незаконных односторонних принудительных мер, применяемых в качестве инструмента вмешательства в дела суверенных государств. С российской стороны подтверждена поддержка усилий боливарианских властей по укреплению политической и экономической стабильности в стране", - добавили в ведомстве.Российская сторона в контексте обсуждения ситуации в Латинской Америке и Карибском бассейне выразила желание развивать взаимоуважительный диалог и сотрудничество со всеми странами региона в конструктивном ключе, на основе обоюдовыгодного сопряжения интересов.

https://ria.ru/20220926/torgovlya-1819415728.html

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венесуэла

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, россия, венесуэла, москва, генеральная ассамблея оон, оон