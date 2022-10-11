https://ria.ru/20221011/proekt-1823255299.html

Проект первой в Ираке АЭС "завис" из-за проблем в правительстве

Проект первой в Ираке АЭС "завис" из-за проблем в правительстве - РИА Новости, 11.10.2022

Проект первой в Ираке АЭС "завис" из-за проблем в правительстве

Проект по возведению первой в Ираке АЭС задерживается из-за проблем страны с формированием правительства, заявил во вторник глава Иракского управления по... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:35

2022-10-11T23:35

2022-10-11T23:35

в мире

мустафа аль-каземи

ирак

оаэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАИР, 11 окт – РИА Новости. Проект по возведению первой в Ираке АЭС задерживается из-за проблем страны с формированием правительства, заявил во вторник глава Иракского управления по контролю за источниками радиоактивного излучения (IRSRA) Камаль Хусейн Латыф."Был сформирован комитет для обсуждения возможности заключения контрактов со странами, достигшими прогресса в сфере использования атома в мирных целях. Комитет передал исследование премьер-министру Мустафе аль-Каземи", - заявил Латыф агентству INA."Комитет завершил работу семь месяцев назад, но вопрос остался подвешенным из-за проблем с формированием правительства: нынешнее является переходным и не может принимать решения по данному вопросу", - пояснил Латыф.По его словам, ряд стран выразили готовность помочь Ираку в строительстве реакторов, в том числе в медицинских целях. В первую очередь АЭС нужны Ираку в связи с регулярными перебоями в подаче электроэнергии, отметил Латыф.Власти Ирака планировали к 2030 году реализовать программу по строительству АЭС в стране для обеспечения собственных потребностей в электроэнергии. В 2021 году "Росатом" сообщал об обсуждении с Ираком перспектив сотрудничества в этой сфере.Каждое лето ряд провинций Ирака остаются без электричества из-за возрастающей нагрузки на электросети в связи с жарой до +50 градусов и выходом из строя подстанций, в результате жители неоднократно выходили на акции протеста.Власти Ирака пытаются диверсифицировать источники электроэнергии. Так, в октябре 2021 года Ирак и ОАЭ заключили соглашение, в соответствии с которым эмиратские специалисты возведут в Ираке пять электростанций на солнечной энергии.

https://ria.ru/20221007/neft-1822358791.html

https://ria.ru/20221002/irak-1820927062.html

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в мире, мустафа аль-каземи, ирак, оаэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"