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Проект первой в Ираке АЭС "завис" из-за проблем в правительстве - РИА Новости, 11.10.2022
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Проект первой в Ираке АЭС "завис" из-за проблем в правительстве
Проект первой в Ираке АЭС "завис" из-за проблем в правительстве - РИА Новости, 11.10.2022
Проект первой в Ираке АЭС "завис" из-за проблем в правительстве
Проект по возведению первой в Ираке АЭС задерживается из-за проблем страны с формированием правительства, заявил во вторник глава Иракского управления по... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:35
2022-10-11T23:35
в мире
мустафа аль-каземи
ирак
оаэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАИР, 11 окт – РИА Новости. Проект по возведению первой в Ираке АЭС задерживается из-за проблем страны с формированием правительства, заявил во вторник глава Иракского управления по контролю за источниками радиоактивного излучения (IRSRA) Камаль Хусейн Латыф."Был сформирован комитет для обсуждения возможности заключения контрактов со странами, достигшими прогресса в сфере использования атома в мирных целях. Комитет передал исследование премьер-министру Мустафе аль-Каземи", - заявил Латыф агентству INA."Комитет завершил работу семь месяцев назад, но вопрос остался подвешенным из-за проблем с формированием правительства: нынешнее является переходным и не может принимать решения по данному вопросу", - пояснил Латыф.По его словам, ряд стран выразили готовность помочь Ираку в строительстве реакторов, в том числе в медицинских целях. В первую очередь АЭС нужны Ираку в связи с регулярными перебоями в подаче электроэнергии, отметил Латыф.Власти Ирака планировали к 2030 году реализовать программу по строительству АЭС в стране для обеспечения собственных потребностей в электроэнергии. В 2021 году "Росатом" сообщал об обсуждении с Ираком перспектив сотрудничества в этой сфере.Каждое лето ряд провинций Ирака остаются без электричества из-за возрастающей нагрузки на электросети в связи с жарой до +50 градусов и выходом из строя подстанций, в результате жители неоднократно выходили на акции протеста.Власти Ирака пытаются диверсифицировать источники электроэнергии. Так, в октябре 2021 года Ирак и ОАЭ заключили соглашение, в соответствии с которым эмиратские специалисты возведут в Ираке пять электростанций на солнечной энергии.
https://ria.ru/20221007/neft-1822358791.html
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в мире, мустафа аль-каземи, ирак, оаэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Мустафа аль-Каземи, Ирак, ОАЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
23:35 11.10.2022
 
Проект первой в Ираке АЭС "завис" из-за проблем в правительстве

Проект первой иракской АЭС "завис" из-за проблем с формированием правительства

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПригород Багдада
Пригород Багдада - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пригород Багдада. Архивное фото
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КАИР, 11 окт – РИА Новости. Проект по возведению первой в Ираке АЭС задерживается из-за проблем страны с формированием правительства, заявил во вторник глава Иракского управления по контролю за источниками радиоактивного излучения (IRSRA) Камаль Хусейн Латыф.
"Был сформирован комитет для обсуждения возможности заключения контрактов со странами, достигшими прогресса в сфере использования атома в мирных целях. Комитет передал исследование премьер-министру Мустафе аль-Каземи", - заявил Латыф агентству INA.
Военный конвой США в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, сообщили СМИ
"Комитет завершил работу семь месяцев назад, но вопрос остался подвешенным из-за проблем с формированием правительства: нынешнее является переходным и не может принимать решения по данному вопросу", - пояснил Латыф.
По его словам, ряд стран выразили готовность помочь Ираку в строительстве реакторов, в том числе в медицинских целях. В первую очередь АЭС нужны Ираку в связи с регулярными перебоями в подаче электроэнергии, отметил Латыф.
Власти Ирака планировали к 2030 году реализовать программу по строительству АЭС в стране для обеспечения собственных потребностей в электроэнергии. В 2021 году "Росатом" сообщал об обсуждении с Ираком перспектив сотрудничества в этой сфере.
Каждое лето ряд провинций Ирака остаются без электричества из-за возрастающей нагрузки на электросети в связи с жарой до +50 градусов и выходом из строя подстанций, в результате жители неоднократно выходили на акции протеста.
Власти Ирака пытаются диверсифицировать источники электроэнергии. Так, в октябре 2021 года Ирак и ОАЭ заключили соглашение, в соответствии с которым эмиратские специалисты возведут в Ираке пять электростанций на солнечной энергии.
Пригород Багдада - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 02:28
СМИ: при акциях протеста в Ираке пострадали более 150 человек
 
В миреМустафа аль-КаземиИракОАЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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