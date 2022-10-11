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В ГД внесли проект об освобождении от мобилизации родственников погибших - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/proekt-1823236859.html
В ГД внесли проект об освобождении от мобилизации родственников погибших
В ГД внесли проект об освобождении от мобилизации родственников погибших - РИА Новости, 11.10.2022
В ГД внесли проект об освобождении от мобилизации родственников погибших
"Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от мобилизации граждан, чей близкий родственник, совместно с... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:03
2022-10-11T21:03
специальная военная операция на украине
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от мобилизации граждан, чей близкий родственник, совместно с ним проживающий, был призван по мобилизации, после чего погиб при исполнении, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Также проектом предлагается предоставить право на досрочное увольнение со службы лицам, призванным по мобилизации, чей близкий родственник погиб во время исполнения военной службы в период мобилизации."Военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации, если гибель (смерть) совместно с ним проживавшего близкого родственника наступила в связи с исполнением им обязанностей военной службы в период мобилизации, имеют право на досрочное увольнение с военной службы", - отмечается в тексте проекта.Согласно тексту проекта, предлагается считать близкими родственниками супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев либо сестер, дедушек, бабушек, внуков. Кроме того, факт совместного проживания предлагается устанавливать по данным регистрации по месту жительства на 21 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823185186.html
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госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
21:03 11.10.2022
 
В ГД внесли проект об освобождении от мобилизации родственников погибших

В Госдуму внесли проект об освобождении от призыва родственников погибших мобилизованных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от мобилизации граждан, чей близкий родственник, совместно с ним проживающий, был призван по мобилизации, после чего погиб при исполнении, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие", - сообщается в тексте проекта.
Также проектом предлагается предоставить право на досрочное увольнение со службы лицам, призванным по мобилизации, чей близкий родственник погиб во время исполнения военной службы в период мобилизации.
"Военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации, если гибель (смерть) совместно с ним проживавшего близкого родственника наступила в связи с исполнением им обязанностей военной службы в период мобилизации, имеют право на досрочное увольнение с военной службы", - отмечается в тексте проекта.
Согласно тексту проекта, предлагается считать близкими родственниками супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев либо сестер, дедушек, бабушек, внуков. Кроме того, факт совместного проживания предлагается устанавливать по данным регистрации по месту жительства на 21 сентября 2022 года.
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