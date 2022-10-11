https://ria.ru/20221011/proekt-1823236859.html

В ГД внесли проект об освобождении от мобилизации родственников погибших

В ГД внесли проект об освобождении от мобилизации родственников погибших - РИА Новости, 11.10.2022

В ГД внесли проект об освобождении от мобилизации родственников погибших

"Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от мобилизации граждан, чей близкий родственник, совместно с... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:03

2022-10-11T21:03

2022-10-11T21:03

специальная военная операция на украине

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от мобилизации граждан, чей близкий родственник, совместно с ним проживающий, был призван по мобилизации, после чего погиб при исполнении, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Также проектом предлагается предоставить право на досрочное увольнение со службы лицам, призванным по мобилизации, чей близкий родственник погиб во время исполнения военной службы в период мобилизации."Военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации, если гибель (смерть) совместно с ним проживавшего близкого родственника наступила в связи с исполнением им обязанностей военной службы в период мобилизации, имеют право на досрочное увольнение с военной службы", - отмечается в тексте проекта.Согласно тексту проекта, предлагается считать близкими родственниками супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев либо сестер, дедушек, бабушек, внуков. Кроме того, факт совместного проживания предлагается устанавливать по данным регистрации по месту жительства на 21 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823185186.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

госдума рф, частичная мобилизация в россии