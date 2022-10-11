https://ria.ru/20221011/prodovolstvie-1823011962.html

В Турции заявили о работе с ООН по выходу российской агропродукции на рынки

В Турции заявили о работе с ООН по выходу российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 11.10.2022

В Турции заявили о работе с ООН по выходу российской агропродукции на рынки

Турция рассчитывает на продление продуктовой сделки, находится в работе с ООН по преодолению сложностей и выходу российской продукции на рынки, заявил РИА... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:35

2022-10-11T10:35

2022-10-11T10:35

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турция рассчитывает на продление продуктовой сделки, находится в работе с ООН по преодолению сложностей и выходу российской продукции на рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле.Срок действия сделки завершается в ноябре."Конечно, мы рассчитываем на то, что она (сделка) будет продлена", - заявил собеседник агентства.На вопрос, есть ли препятствия и сложности в процессе согласования продления сделки, источник отметил, что "Анкара работает над их преодолением".На вопрос о работе по выводу российской сельхозпродукции на рынки, согласно условиям продуктовой сделки собеседник агентства отметил, что "Анкара совместно с ООН подготовила ряд предложений, они находятся в разработке"."Я не хочу сейчас говорить о деталях, работа ведется", - сказал он.На уточняющий вопрос, будет ли выход российской агропродукции осуществлен через Турцию, как это анонсировал ранее президент страны Тайип Эрдоган, источник ответил утвердительно."Да, Турция - инициатор данного процесса", - сказал собеседник РИА Новости.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20221009/putin-1822550412.html

https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, оон