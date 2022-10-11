https://ria.ru/20221011/prodovolstvie-1823011962.html
В Турции заявили о работе с ООН по выходу российской агропродукции на рынки
В Турции заявили о работе с ООН по выходу российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 11.10.2022
В Турции заявили о работе с ООН по выходу российской агропродукции на рынки
Турция рассчитывает на продление продуктовой сделки, находится в работе с ООН по преодолению сложностей и выходу российской продукции на рынки, заявил РИА... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:35
2022-10-11T10:35
2022-10-11T10:35
экономика
россия
турция
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819556_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_366112120a5f2a989bf9e3042050aa2f.jpg
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турция рассчитывает на продление продуктовой сделки, находится в работе с ООН по преодолению сложностей и выходу российской продукции на рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле.Срок действия сделки завершается в ноябре."Конечно, мы рассчитываем на то, что она (сделка) будет продлена", - заявил собеседник агентства.На вопрос, есть ли препятствия и сложности в процессе согласования продления сделки, источник отметил, что "Анкара работает над их преодолением".На вопрос о работе по выводу российской сельхозпродукции на рынки, согласно условиям продуктовой сделки собеседник агентства отметил, что "Анкара совместно с ООН подготовила ряд предложений, они находятся в разработке"."Я не хочу сейчас говорить о деталях, работа ведется", - сказал он.На уточняющий вопрос, будет ли выход российской агропродукции осуществлен через Турцию, как это анонсировал ранее президент страны Тайип Эрдоган, источник ответил утвердительно."Да, Турция - инициатор данного процесса", - сказал собеседник РИА Новости.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
https://ria.ru/20221009/putin-1822550412.html
https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819556_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89abdb74611f0407897a6dff4d787d38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, оон
Экономика, Россия, Турция, ООН
В Турции заявили о работе с ООН по выходу российской агропродукции на рынки
Источник в Стамбуле: Турция работает с ООН по выходу российской агропродукции на рынки
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турция рассчитывает на продление продуктовой сделки, находится в работе с ООН по преодолению сложностей и выходу российской продукции на рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле.
Срок действия сделки завершается в ноябре.
"Конечно, мы рассчитываем на то, что она (сделка) будет продлена", - заявил собеседник агентства.
На вопрос, есть ли препятствия и сложности в процессе согласования продления сделки, источник отметил, что "Анкара работает над их преодолением".
На вопрос о работе по выводу российской сельхозпродукции на рынки, согласно условиям продуктовой сделки собеседник агентства отметил, что "Анкара совместно с ООН подготовила ряд предложений, они находятся в разработке".
"Я не хочу сейчас говорить о деталях, работа ведется", - сказал он.
На уточняющий вопрос, будет ли выход российской агропродукции осуществлен через Турцию, как это анонсировал ранее президент страны Тайип Эрдоган, источник ответил утвердительно.
"Да, Турция - инициатор данного процесса", - сказал собеседник РИА Новости.
В Стамбуле
22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН
снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине
. Однако, как указывает Москва
, в части экспорта из РФ
сделка пока не работает.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.