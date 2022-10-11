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Власти Приморья заявили, что около 600 мобилизованных жителей вернули домой - РИА Новости, 11.10.2022
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Власти Приморья заявили, что около 600 мобилизованных жителей вернули домой
Власти Приморья заявили, что около 600 мобилизованных жителей вернули домой - РИА Новости, 11.10.2022
Власти Приморья заявили, что около 600 мобилизованных жителей вернули домой
Около 600 жителей Приморья, ранее призванных в ходе частичной мобилизации, вернулись домой после уточнения состояния здоровья или семейных обстоятельств,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T04:40
2022-10-11T18:18
частичная мобилизация в россии
россия
общество
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Около 600 жителей Приморья, ранее призванных в ходе частичной мобилизации, вернулись домой после уточнения состояния здоровья или семейных обстоятельств, сообщает правительство региона.Отмечается, что ранее военнообязанные приморцы не сообщали в военкоматы об изменении здоровья или состава семьи, поэтому и получили повестку. Их отпустили домой после уточнения всех обстоятельств, добавляют власти.
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частичная мобилизация в россии, россия, общество, безопасность
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Безопасность
04:40 11.10.2022 (обновлено: 18:18 11.10.2022)
 
Власти Приморья заявили, что около 600 мобилизованных жителей вернули домой

Правительство Приморья заявили, что около 600 мобилизованных жителей вернули домой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Около 600 жителей Приморья, ранее призванных в ходе частичной мобилизации, вернулись домой после уточнения состояния здоровья или семейных обстоятельств, сообщает правительство региона.
"Порядка 600 мобилизованных приморцев были возвращены домой. По словам губернатора Приморья, основная причина возвратов - состояние здоровья или наличие у мобилизованного четырех и более несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее военнообязанные приморцы не сообщали в военкоматы об изменении здоровья или состава семьи, поэтому и получили повестку. Их отпустили домой после уточнения всех обстоятельств, добавляют власти.
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:32
Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя
 
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