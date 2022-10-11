https://ria.ru/20221011/primore-1822982666.html

Власти Приморья заявили, что около 600 мобилизованных жителей вернули домой

Власти Приморья заявили, что около 600 мобилизованных жителей вернули домой - РИА Новости, 11.10.2022

Власти Приморья заявили, что около 600 мобилизованных жителей вернули домой

Около 600 жителей Приморья, ранее призванных в ходе частичной мобилизации, вернулись домой после уточнения состояния здоровья или семейных обстоятельств,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T04:40

2022-10-11T04:40

2022-10-11T18:18

частичная мобилизация в россии

россия

общество

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Около 600 жителей Приморья, ранее призванных в ходе частичной мобилизации, вернулись домой после уточнения состояния здоровья или семейных обстоятельств, сообщает правительство региона.Отмечается, что ранее военнообязанные приморцы не сообщали в военкоматы об изменении здоровья или состава семьи, поэтому и получили повестку. Их отпустили домой после уточнения всех обстоятельств, добавляют власти.

https://ria.ru/20221006/vladimir-1822068944.html

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2022

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частичная мобилизация в россии, россия, общество, безопасность