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Во Владивостоке усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе - РИА Новости, 11.10.2022
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Во Владивостоке усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе
Во Владивостоке усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе - РИА Новости, 11.10.2022
Во Владивостоке усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе
Охрану мостов, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке, усилили в Приморье после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T03:51
2022-10-11T03:53
владивосток
русский (остров)
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Охрану мостов, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке, усилили в Приморье после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщил РИА Новости представитель регионального Минтранса.Он отметил, что речь о мостах, которые охраняет ведомственная охрана. "Прежде всего Золотой и Русский мосты, низководный мост", - отметил собеседник.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
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владивосток, русский (остров), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, происшествия
Владивосток, Русский (остров), Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Происшествия
03:51 11.10.2022 (обновлено: 03:53 11.10.2022)
 
Во Владивостоке усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе

В Приморье усилили охрану мостов после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВантовый мост на остров Русский во Владивостоке
Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Охрану мостов, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке, усилили в Приморье после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщил РИА Новости представитель регионального Минтранса.
"На сегодняшний день на объектах ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. Проводится ежедневный осмотр подразделением ФГУП "УВО Минтранса России", увеличена частота осмотров объектов. Усилен пропускной и внутриобъектовый режим", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что речь о мостах, которые охраняет ведомственная охрана. "Прежде всего Золотой и Русский мосты, низководный мост", - отметил собеседник.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Чернавский мост в Воронеже - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 13:47
В Воронежской области усилят охрану мостов
 
ВладивостокРусский (остров)РоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуПроисшествия
 
 
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