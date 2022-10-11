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Во Владивостоке усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе

Во Владивостоке усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе - РИА Новости, 11.10.2022

Во Владивостоке усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе

Охрану мостов, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке, усилили в Приморье после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T03:51

2022-10-11T03:51

2022-10-11T03:53

владивосток

русский (остров)

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Охрану мостов, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке, усилили в Приморье после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщил РИА Новости представитель регионального Минтранса.Он отметил, что речь о мостах, которые охраняет ведомственная охрана. "Прежде всего Золотой и Русский мосты, низководный мост", - отметил собеседник.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20221008/mosty-1822458472.html

владивосток

русский (остров)

россия

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владивосток, русский (остров), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, происшествия