03:51 11.10.2022 (обновлено: 03:53 11.10.2022)
Во Владивостоке усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе
В Приморье усилили охрану мостов после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВантовый мост на остров Русский во Владивостоке
Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Охрану мостов, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке, усилили в Приморье после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщил РИА Новости представитель регионального Минтранса.
"На сегодняшний день на объектах ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. Проводится ежедневный осмотр подразделением ФГУП "УВО Минтранса России", увеличена частота осмотров объектов. Усилен пропускной и внутриобъектовый режим", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что речь о мостах, которые охраняет ведомственная охрана. "Прежде всего Золотой и Русский мосты, низководный мост", - отметил собеседник.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
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