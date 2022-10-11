https://ria.ru/20221011/prigovor-1823002919.html
Экс-помощник красноярского бизнесмена Быкова получил три года колонии
Экс-помощник красноярского бизнесмена Быкова получил три года колонии - РИА Новости, 11.10.2022
Экс-помощник красноярского бизнесмена Быкова получил три года колонии
Суд в Красноярске признал виновным и приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы бывшего помощника бизнесмена Анатолия Быкова Алексея Талюка, обвиняемого в РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:48
2022-10-11T09:48
2022-10-11T09:48
происшествия
анатолий быков
красноярский край
красноярск
красноярский алюминиевый завод
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Суд в Красноярске признал виновным и приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы бывшего помощника бизнесмена Анатолия Быкова Алексея Талюка, обвиняемого в попытке обманным путем получить два миллиона рублей у знакомого предпринимателя, сообщили в прокуратуре региона.По данным прокуратуры, приговор вынесен в отношении Талюка и его товарища.Суд установил, что весной 2017 года подсудимые вступили в преступный сговор, чтобы похитить деньги у бизнесмена, который осуществлял проект по строительству многоквартирного жилого дома на земельных участках в центре Красноярска. Для этого они обманули бизнесмена, сообщив ему, что статус земельных участков может быть изменен с жилой застройки на парковую зону, что исключает на них строительство, и предложили ему "помочь" с решением вопроса за два миллиона рублей, чего фактически делать не собирались."В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления не признали, однако государственным обвинителем представлены совокупность неопровержимых доказательств, не оставивших у суда сомнений в виновности подсудимых. Кроме того, соучастник Талюка признан виновным в совершении хищения имущества физического лица путем растраты вверенного ему имущества, в крупном размере.... Талюку назначено 3 года 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второму фигуранту дела – 3 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу.В сентябре 2021 года красноярский бизнесмен Анатолий Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время идет рассмотрение второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
https://ria.ru/20220707/bykov-1800959498.html
https://ria.ru/20200507/1571102068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анатолий быков, красноярский край, красноярск, красноярский алюминиевый завод
Происшествия, Анатолий Быков, Красноярский край, Красноярск, Красноярский алюминиевый завод
Экс-помощник красноярского бизнесмена Быкова получил три года колонии
Экс-помощник бизнесмена Быкова Талюк получил больше трех лет колонии за мошенничество
КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Суд в Красноярске признал виновным и приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы бывшего помощника бизнесмена Анатолия Быкова Алексея Талюка, обвиняемого в попытке обманным путем получить два миллиона рублей у знакомого предпринимателя, сообщили в прокуратуре региона.
По данным прокуратуры, приговор вынесен в отношении Талюка и его товарища.
Суд установил, что весной 2017 года подсудимые вступили в преступный сговор, чтобы похитить деньги у бизнесмена, который осуществлял проект по строительству многоквартирного жилого дома на земельных участках в центре Красноярска. Для этого они обманули бизнесмена, сообщив ему, что статус земельных участков может быть изменен с жилой застройки на парковую зону, что исключает на них строительство, и предложили ему "помочь" с решением вопроса за два миллиона рублей, чего фактически делать не собирались.
"В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления не признали, однако государственным обвинителем представлены совокупность неопровержимых доказательств, не оставивших у суда сомнений в виновности подсудимых. Кроме того, соучастник Талюка признан виновным в совершении хищения имущества физического лица путем растраты вверенного ему имущества, в крупном размере.... Талюку назначено 3 года 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второму фигуранту дела – 3 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
В сентябре 2021 года красноярский бизнесмен Анатолий Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время идет рассмотрение второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода
, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края
. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.