https://ria.ru/20221011/prigovor-1823002919.html

Экс-помощник красноярского бизнесмена Быкова получил три года колонии

Экс-помощник красноярского бизнесмена Быкова получил три года колонии - РИА Новости, 11.10.2022

Экс-помощник красноярского бизнесмена Быкова получил три года колонии

Суд в Красноярске признал виновным и приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы бывшего помощника бизнесмена Анатолия Быкова Алексея Талюка, обвиняемого в РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:48

2022-10-11T09:48

2022-10-11T09:48

происшествия

анатолий быков

красноярский край

красноярск

красноярский алюминиевый завод

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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Суд в Красноярске признал виновным и приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы бывшего помощника бизнесмена Анатолия Быкова Алексея Талюка, обвиняемого в попытке обманным путем получить два миллиона рублей у знакомого предпринимателя, сообщили в прокуратуре региона.По данным прокуратуры, приговор вынесен в отношении Талюка и его товарища.Суд установил, что весной 2017 года подсудимые вступили в преступный сговор, чтобы похитить деньги у бизнесмена, который осуществлял проект по строительству многоквартирного жилого дома на земельных участках в центре Красноярска. Для этого они обманули бизнесмена, сообщив ему, что статус земельных участков может быть изменен с жилой застройки на парковую зону, что исключает на них строительство, и предложили ему "помочь" с решением вопроса за два миллиона рублей, чего фактически делать не собирались."В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления не признали, однако государственным обвинителем представлены совокупность неопровержимых доказательств, не оставивших у суда сомнений в виновности подсудимых. Кроме того, соучастник Талюка признан виновным в совершении хищения имущества физического лица путем растраты вверенного ему имущества, в крупном размере.... Талюку назначено 3 года 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второму фигуранту дела – 3 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу.В сентябре 2021 года красноярский бизнесмен Анатолий Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время идет рассмотрение второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.

https://ria.ru/20220707/bykov-1800959498.html

https://ria.ru/20200507/1571102068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анатолий быков, красноярский край, красноярск, красноярский алюминиевый завод