https://ria.ru/20221011/priamure-1822983539.html
В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал"
В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал" - РИА Новости, 11.10.2022
В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал"
Популярный у лыжников Дальнего Востока спуск "Усть-Корал" в Тынде Амурской области с помощью средств Единой субсидии Минвостокразвития РФ этой осенью возобновит РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T05:21
2022-10-11T05:21
2022-10-11T05:21
амурская область
дальний восток
тында
амурская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761178157_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_783a97f8644a94e74ef2ffdedce38aab.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт – РИА Новости. Популярный у лыжников Дальнего Востока спуск "Усть-Корал" в Тынде Амурской области с помощью средств Единой субсидии Минвостокразвития РФ этой осенью возобновит работу после двухлетнего перерыва, сообщает региональное правительство.Спортивный объект был закрыт для посетителей последние два года. Сейчас на горнолыжном спуске "Усть-Корал" ведутся завершающие работы перед открытием сезона. В этом году на спортивной базе отремонтировали системы оснежения склонов.Также на выделенные средства субсидии приобрели снегоход "Буран" и нестационарные административно-бытовые комплексы для спортсменов. Открыть сезон на горнолыжном спуске планируют к концу октября.По информации Минвостокразвития, на начало октября по "Единой субсидии" на Дальнем Востоке уже построено и реконструировано более 1,7 тысячи социальных объектов: школ, больниц, детских садов, спорткомплексов, дворов. Еще около 2 тысяч проектов будут реализованы до 2024 года. Всего на создание и модернизацию социальной инфраструктуры на территории ДФО по этой программе с 2018 года направлено более 122 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220929/byudzhet-1820237318.html
дальний восток
тында
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761178157_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_addc901de204a506251efe88f909ab56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, тында, амурская область, россия
Амурская область, Дальний Восток, Тында, Амурская область, Россия
В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал"
Правительство Приамурья сообщило, что осенью вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт – РИА Новости.
Популярный у лыжников Дальнего Востока спуск "Усть-Корал" в Тынде Амурской области с помощью средств Единой субсидии Минвостокразвития РФ этой осенью возобновит работу после двухлетнего перерыва, сообщает
региональное правительство.
"Провести ремонт и закупить оборудование мы смогли благодаря Единой субсидии Минвостокразвития. Выделить 19 миллионов рублей области поручил зампред Правительства Юрий Трутнев. Самым ценным приобретением стала снегоуплотнительная машина – ратрак. Кроме того, базу оснастили новыми снегогенераторами, которые смогут работать в более суровых условиях, чем те, что использовались раньше", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова.
Спортивный объект был закрыт для посетителей последние два года. Сейчас на горнолыжном спуске "Усть-Корал" ведутся завершающие работы перед открытием сезона. В этом году на спортивной базе отремонтировали системы оснежения склонов.
Также на выделенные средства субсидии приобрели снегоход "Буран" и нестационарные административно-бытовые комплексы для спортсменов. Открыть сезон на горнолыжном спуске планируют к концу октября.
"В прошлом горнолыжный спуск в Тынде был одним из популярных мест среди лыжников не только региона, но и Дальнего Востока. Туда спортсмены приезжали на сборы, на склонах проводились соревнования разного уровня. Надеюсь, что те работы, которые были проведены на объекте, смогут вновь привлечь к нему внимание", - отметил министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека.
По информации Минвостокразвития, на начало октября по "Единой субсидии" на Дальнем Востоке уже построено и реконструировано более 1,7 тысячи социальных объектов: школ, больниц, детских садов, спорткомплексов, дворов. Еще около 2 тысяч проектов будут реализованы до 2024 года. Всего на создание и модернизацию социальной инфраструктуры на территории ДФО по этой программе с 2018 года направлено более 122 миллиарда рублей.