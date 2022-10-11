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В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал" - РИА Новости, 11.10.2022
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Амурская область
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В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал"
В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал" - РИА Новости, 11.10.2022
В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал"
Популярный у лыжников Дальнего Востока спуск "Усть-Корал" в Тынде Амурской области с помощью средств Единой субсидии Минвостокразвития РФ этой осенью возобновит РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T05:21
2022-10-11T05:21
амурская область
дальний восток
тында
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт – РИА Новости. Популярный у лыжников Дальнего Востока спуск "Усть-Корал" в Тынде Амурской области с помощью средств Единой субсидии Минвостокразвития РФ этой осенью возобновит работу после двухлетнего перерыва, сообщает региональное правительство.Спортивный объект был закрыт для посетителей последние два года. Сейчас на горнолыжном спуске "Усть-Корал" ведутся завершающие работы перед открытием сезона. В этом году на спортивной базе отремонтировали системы оснежения склонов.Также на выделенные средства субсидии приобрели снегоход "Буран" и нестационарные административно-бытовые комплексы для спортсменов. Открыть сезон на горнолыжном спуске планируют к концу октября.По информации Минвостокразвития, на начало октября по "Единой субсидии" на Дальнем Востоке уже построено и реконструировано более 1,7 тысячи социальных объектов: школ, больниц, детских садов, спорткомплексов, дворов. Еще около 2 тысяч проектов будут реализованы до 2024 года. Всего на создание и модернизацию социальной инфраструктуры на территории ДФО по этой программе с 2018 года направлено более 122 миллиарда рублей.
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дальний восток, тында, амурская область, россия
Амурская область, Дальний Восток, Тында, Амурская область, Россия
05:21 11.10.2022
 
В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал"

Правительство Приамурья сообщило, что осенью вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГорные лыжи
Горные лыжи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Горные лыжи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт – РИА Новости. Популярный у лыжников Дальнего Востока спуск "Усть-Корал" в Тынде Амурской области с помощью средств Единой субсидии Минвостокразвития РФ этой осенью возобновит работу после двухлетнего перерыва, сообщает региональное правительство.
"Провести ремонт и закупить оборудование мы смогли благодаря Единой субсидии Минвостокразвития. Выделить 19 миллионов рублей области поручил зампред Правительства Юрий Трутнев. Самым ценным приобретением стала снегоуплотнительная машина – ратрак. Кроме того, базу оснастили новыми снегогенераторами, которые смогут работать в более суровых условиях, чем те, что использовались раньше", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова.
Спортивный объект был закрыт для посетителей последние два года. Сейчас на горнолыжном спуске "Усть-Корал" ведутся завершающие работы перед открытием сезона. В этом году на спортивной базе отремонтировали системы оснежения склонов.
Также на выделенные средства субсидии приобрели снегоход "Буран" и нестационарные административно-бытовые комплексы для спортсменов. Открыть сезон на горнолыжном спуске планируют к концу октября.
"В прошлом горнолыжный спуск в Тынде был одним из популярных мест среди лыжников не только региона, но и Дальнего Востока. Туда спортсмены приезжали на сборы, на склонах проводились соревнования разного уровня. Надеюсь, что те работы, которые были проведены на объекте, смогут вновь привлечь к нему внимание", - отметил министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека.
По информации Минвостокразвития, на начало октября по "Единой субсидии" на Дальнем Востоке уже построено и реконструировано более 1,7 тысячи социальных объектов: школ, больниц, детских садов, спорткомплексов, дворов. Еще около 2 тысяч проектов будут реализованы до 2024 года. Всего на создание и модернизацию социальной инфраструктуры на территории ДФО по этой программе с 2018 года направлено более 122 миллиарда рублей.
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