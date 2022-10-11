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В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал"

В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал" - РИА Новости, 11.10.2022

В Приамурье вновь откроют горнолыжный спуск "Усть-Корал"

Популярный у лыжников Дальнего Востока спуск "Усть-Корал" в Тынде Амурской области с помощью средств Единой субсидии Минвостокразвития РФ этой осенью возобновит РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T05:21

2022-10-11T05:21

2022-10-11T05:21

амурская область

дальний восток

тында

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт – РИА Новости. Популярный у лыжников Дальнего Востока спуск "Усть-Корал" в Тынде Амурской области с помощью средств Единой субсидии Минвостокразвития РФ этой осенью возобновит работу после двухлетнего перерыва, сообщает региональное правительство.Спортивный объект был закрыт для посетителей последние два года. Сейчас на горнолыжном спуске "Усть-Корал" ведутся завершающие работы перед открытием сезона. В этом году на спортивной базе отремонтировали системы оснежения склонов.Также на выделенные средства субсидии приобрели снегоход "Буран" и нестационарные административно-бытовые комплексы для спортсменов. Открыть сезон на горнолыжном спуске планируют к концу октября.По информации Минвостокразвития, на начало октября по "Единой субсидии" на Дальнем Востоке уже построено и реконструировано более 1,7 тысячи социальных объектов: школ, больниц, детских садов, спорткомплексов, дворов. Еще около 2 тысяч проектов будут реализованы до 2024 года. Всего на создание и модернизацию социальной инфраструктуры на территории ДФО по этой программе с 2018 года направлено более 122 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220929/byudzhet-1820237318.html

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дальний восток, тында, амурская область, россия