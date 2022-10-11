https://ria.ru/20221011/premiya-1823012591.html

Премию "Глобальная энергия" 2022 года вручат на РЭН

Премию "Глобальная энергия" 2022 года вручат на РЭН - РИА Новости, 11.10.2022

Премию "Глобальная энергия" 2022 года вручат на РЭН

Церемония награждения лауреатов премии "Глобальная энергия" пройдет 13 октября 2022 г. в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:40

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МОСКВА, 11 окт – Фонд Росконгресс. Церемония награждения лауреатов премии "Глобальная энергия" пройдет 13 октября 2022 г. в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. Награду вручит Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак. В этом году премия "Глобальная энергия" отмечает 20-летие с момента учреждения.Имена победителей текущего года были объявлены в июле в Ханты-Мансийске. Ими стали: Виктор Орлов из России, а также двое ученых из США – Меркури Канадзидис и Каушик Раджашекара.Виктор Орлов стал лауреатом в номинации "Традиционная энергетика": за фундаментальные исследования по разработке инновационных энергетических технологий на основе быстрых реакторов с теплоносителем из тяжелых сплавов и замкнутым топливным циклом.Меркури Канадзидис был выбран в номинации "Нетрадиционная энергетика": за крупные достижения в области преобразования солнечной энергии с применением новых галогенидов перовскита.Каушик Раджашекара стал лауреатом в номинации "Новые способы применения энергии": за выдающийся вклад в электрификацию транспорта и технологии повышения энергоэффективности при снижении выбросов при производстве электроэнергии.Имена победителей были определены независимым Международным комитетом по присуждению премии, в состав которого входят ученые из 11 стран: Венгрии, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, ЮАР, Южной Кореи, Швейцарии и Японии. Комитет возглавляет нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. "Выбор трех лауреатов премии "Глобальная энергия" 2022 года является доказательством того, что премия успешно сохранила свою независимость и академическую нейтральность в продвижении науки и инновационных технологий в сфере энергетики. Поздравляю премию "Глобальная энергия" с 20-летием и хотел бы выразить глубокую признательность ее организаторам за приверженность нашему устойчивому энергетическому будущему", - отметил Чунг.Победители были отобраны из шорт-листа, который был сформирован по итогам экспертного анализа 119 заявок из 43 стран. Это – рекордное количество заявок и стран-участниц за всю историю существования премии.Фонд Росконгресс– социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 188 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

пресс-релизы