Рейтинг@Mail.ru
Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/predprinimateli-1823139611.html
Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса
Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса - РИА Новости, 11.10.2022
Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса
Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время, кроме того таким гражданам продлят... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:40
2022-10-11T15:53
россия
экономика
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
частичная мобилизация в россии
ольга баталина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время, кроме того таким гражданам продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Призванные на военную службу по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. В ближайшее время будет подготовлен проект соответствующего федерального закона. Важный момент связан с наемными работниками у такого предпринимателя: если мобилизованный работодатель, который является индивидуальным предпринимателем или единственным учредителем и одновременно руководителем своего бизнеса фактически прекратит свою деятельность в связи с тем, что проходит службу, работник сможет устроиться к другому работодателю", - сказала Баталина.По ее словам, для мобилизованных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов, помимо этого предпринимателям будут перенесены сроки обязательной подачи деклараций по налогам, страховым взносам.
https://ria.ru/20221011/kanikuly-1823143215.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6613e57a86cc83a3b2c4c85e3623b77d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), частичная мобилизация в россии, ольга баталина
Россия, Экономика, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Частичная мобилизация в России, Ольга Баталина
15:40 11.10.2022 (обновлено: 15:53 11.10.2022)
 
Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса

Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время, кроме того таким гражданам продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.
"Призванные на военную службу по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. В ближайшее время будет подготовлен проект соответствующего федерального закона. Важный момент связан с наемными работниками у такого предпринимателя: если мобилизованный работодатель, который является индивидуальным предпринимателем или единственным учредителем и одновременно руководителем своего бизнеса фактически прекратит свою деятельность в связи с тем, что проходит службу, работник сможет устроиться к другому работодателю", - сказала Баталина.
По ее словам, для мобилизованных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов, помимо этого предпринимателям будут перенесены сроки обязательной подачи деклараций по налогам, страховым взносам.
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 15:52
Учредители предприятий получат кредитные каникулы при мобилизации
 
РоссияЭкономикаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Частичная мобилизация в РоссииОльга Баталина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала