https://ria.ru/20221011/predprinimateli-1823139611.html

Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса

Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса - РИА Новости, 11.10.2022

Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса

Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время, кроме того таким гражданам продлят... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:40

2022-10-11T15:40

2022-10-11T15:53

россия

экономика

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

частичная мобилизация в россии

ольга баталина

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время, кроме того таким гражданам продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Призванные на военную службу по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. В ближайшее время будет подготовлен проект соответствующего федерального закона. Важный момент связан с наемными работниками у такого предпринимателя: если мобилизованный работодатель, который является индивидуальным предпринимателем или единственным учредителем и одновременно руководителем своего бизнеса фактически прекратит свою деятельность в связи с тем, что проходит службу, работник сможет устроиться к другому работодателю", - сказала Баталина.По ее словам, для мобилизованных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов, помимо этого предпринимателям будут перенесены сроки обязательной подачи деклараций по налогам, страховым взносам.

https://ria.ru/20221011/kanikuly-1823143215.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), частичная мобилизация в россии, ольга баталина