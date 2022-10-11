https://ria.ru/20221011/predprinimateli-1823139611.html
Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса
Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса - РИА Новости, 11.10.2022
Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса
Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время, кроме того таким гражданам продлят... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:40
2022-10-11T15:40
2022-10-11T15:53
россия
экономика
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
частичная мобилизация в россии
ольга баталина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время, кроме того таким гражданам продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Призванные на военную службу по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. В ближайшее время будет подготовлен проект соответствующего федерального закона. Важный момент связан с наемными работниками у такого предпринимателя: если мобилизованный работодатель, который является индивидуальным предпринимателем или единственным учредителем и одновременно руководителем своего бизнеса фактически прекратит свою деятельность в связи с тем, что проходит службу, работник сможет устроиться к другому работодателю", - сказала Баталина.По ее словам, для мобилизованных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов, помимо этого предпринимателям будут перенесены сроки обязательной подачи деклараций по налогам, страховым взносам.
https://ria.ru/20221011/kanikuly-1823143215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), частичная мобилизация в россии, ольга баталина
Россия, Экономика, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Частичная мобилизация в России, Ольга Баталина
15:40 11.10.2022 (обновлено: 15:53 11.10.2022)
Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса
Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время, кроме того таким гражданам продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.
"Призванные на военную службу по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. В ближайшее время будет подготовлен проект соответствующего федерального закона. Важный момент связан с наемными работниками у такого предпринимателя: если мобилизованный работодатель, который является индивидуальным предпринимателем или единственным учредителем и одновременно руководителем своего бизнеса фактически прекратит свою деятельность в связи с тем, что проходит службу, работник сможет устроиться к другому работодателю", - сказала Баталина.
По ее словам, для мобилизованных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов, помимо этого предпринимателям будут перенесены сроки обязательной подачи деклараций по налогам, страховым взносам.